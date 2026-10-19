華航ITF線上旅展開跑最低76折 購票登陸抽商務艙來回機票

中華航空2026年ITF線上旅展即日起登場，推出全球熱門航線最低76折起優惠，涵蓋大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞，購票登錄還可參加抽獎，最高有機會獲得區域線商務艙來回機票。線上旅展期間透過AI濾鏡穿越時空將個人照片與航點風景合成分享者，還以機會獲得2027年華航月曆。

華航表示，此次旅展精選大洋洲航線，台北飛布里斯本未稅1萬5957元起、雪梨1萬6188元起，墨爾本及奧克蘭也都未稅1萬8000元有找。配合旅遊需求，華航自10月25日起將雪梨航線增至每周7班、布里斯本每周6班、墨爾本每周5班。東北亞及東南亞航線也推出優惠，台北飛宿霧未稅3354元起、釜山未稅5994元起。

除機票優惠外，今年旅展推出「集氣解鎖」活動，旅客購票後登錄機票張數，達到指定門檻即可解鎖不同獎項；累積登錄達1萬張以上，最高將送出6張區域線豪華商務艙或商務艙來回機票。其他獎項還包括Klook日本樂園門票、Hyatt Regency景觀房券、高鐵5折乘車券，以及大阪關西機場共乘接送券等。

旅展期間也推出「好哩券」、「好哩宿」及「華夏精選」等哩程優惠，可兌換電子票券、住宿、旅遊體驗及機上Wi-Fi等服務。此外，華航結合AI濾鏡推出趣味互動，旅客可將個人照片與不同航點風景合成，分享後還有機會抽中2027年華航月曆，共有20個名額。