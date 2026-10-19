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漢來美食水餃熱銷7,000包 插旗萬家福量販、電商營收拚5,000萬元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
漢來五星水餃宣布即日起正式進駐全台「萬家福」通路。圖／萬家福提供
漢來五星水餃宣布即日起正式進駐全台「萬家福」通路。圖／萬家福提供

漢來美食積極拓展購物商城宅美食版圖，推出全新「漢來五星水餃」系列，產品在網路上市一個月期間，即創下熱銷超過7,000包的亮眼成績，今年目標電商業績達5,000萬元，力拚成長一成。為擴大市場觸及，「漢來五星水餃」除透過自有購物商城及多元線上平台銷售外，更宣布即日起正式進駐全台「萬家福」量販通路，實現「線上方便訂、線下隨時買」的全通路布局。

漢來美食近年除持續拓展餐飲品牌版圖，也積極發展購物商城，將集團的餐飲研發與商品開發能力延伸至宅美食消費市場。「漢來美食購物商城」目前商品涵蓋乾拌麵、港式點心、台式經典料理、精選湯品及烘焙點心等九大類別，提供多達94款豐富單品與超值組合。回顧2025全年銷售表現，榮獲高鐵商務艙指定點心的五星職人米菓「黑米芝麻脆菓與吮指椒鹽脆菓」表現最為亮眼，以狂銷突破1.2萬包的佳績奪冠；節慶限定商品「大禮包粽」熱銷7,600組排名第二；第三名為「櫻花蝦干貝米糕與海鮮羹」賣出逾6,900盒佳績；此外港點系列中的「珍珠丸、燒賣及韭菜餅」則合併熱銷了7,000盒。迎向新局，在全新水餃上市與實體量販通路布局助攻下，漢來美食購物商城整體年營業額目標將上看5,000萬元。

「漢來美食購物商城」隨著新品「漢來五星水餃」上市，宅美食商品線更加豐富，也進一步深化線上、線下雙軌並進的通路布局。漢來美食表示，此次選擇進駐「萬家福」量販通路，正是看準「萬家福」深耕在地社區、貼近家庭消費需求的通路特色，以及遍布全台的門市據點，期望透過實體量販通路，讓更多消費者在日常採買時，也能方便購入「漢來五星水餃」，進一步擴大品牌宅美食的市場觸及。

過往，水餃是「經濟實惠、隨時填飽肚子」的方便主食；如今，隨口味與製作工藝進步，已演變為「口味多元、講究質感」的精緻美食。針對消費者對冷凍水餃品質與風味的升級需求，漢來美食此次推出的「漢來五星水餃」，由五星主廚團隊監製研發，發揮旗下湯包與粵菜品牌點心師傅的專業廚藝，從食材選用、餡料比例到風味調配皆精細講究，將餐飲品牌的料理經驗延伸至冷凍水餃，並以「原料安心、製程講究、美味好吃」為核心，結合標準化製程管理與急速鎖鮮技術，做到皮薄Q彈、餡飽多汁、具手工感的好水餃，呈現出與一般市售水餃截然不同的質感與市場區隔。

漢來美食 水餃 漢來 電商 萬家福

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