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「阿罩霧草地音樂會」11月7、8日舉辦 參山處：適合霧峰小旅行
台中市「阿罩霧草地音樂會」11月7日（六）及8日（日）兩天在霧峰區「立法院民主議政園區民主草坪」舉辦，參山國家風景區管理處上午舉辦記者會說，活動同步推出「二天一夜」主題遊程，串聯草地音樂會、霧峰文化景點及在地旅遊體驗，邀請民眾放慢腳步，深入探索霧峰的人文風貌。
參山處說，11月7日「民歌之夜」由鄭怡、金智娟、施孝榮等經典民歌歌手領銜，搭配珍妮佛、卡尼特樂團、岳均、婕安納音樂學院及霧峰國小打擊樂團演出，帶領觀眾重溫經典旋律。
11月8日「潮流之夜」則邀請PIZZALI、吳霏FEI、艾薇Ivy、傻子與白痴、Super Guest、山攪坂樂團、Shawn及梁智凱等人氣歌手與樂團接力開唱，並結合朝陽科技大學皇家熱舞社及霧峰國中管樂團，以流行、嘻哈及獨立音樂打造充滿活力的草地音樂派對，讓不同年齡層的民眾都能享受戶外音樂的魅力。
除了精彩的音樂演出，參山處規畫百攤特色市集，包括「舊物盛典」等。活動有多項消費優惠，「FUN大券」只要300元就能兌換400元市集消費券，另還推出499元暢飲套票，除了200元市集消費券外，還可品嘗「初霧」系列酒品調製的限定調酒，讓遊客一邊聽音樂、一邊品嚐霧峰特色風味。
參山處長曹忠猷說，霧峰有霧峰林家宮保第園區、光復新村、九二一地震教育園區及亞洲大學美術館等豐富觀光資源，從歷史建築、文化藝術到親子旅遊，都值得安排一趟深度小旅行。
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