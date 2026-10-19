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韓劇男神戶外品牌大戰 朴寶劍、許楠儁示範秋冬山系型格穿搭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
許楠儁為National Geographic Apparel詮釋秋冬形象；朴寶劍身穿The North Face Pertex Nuptse雙面羽絨外套驚喜來台。圖／品牌提供
許楠儁為National Geographic Apparel詮釋秋冬形象；朴寶劍身穿The North Face Pertex Nuptse雙面羽絨外套驚喜來台。圖／品牌提供

韓劇男神、女神紛紛拿下戶外品牌代言，代表人物包括朴寶劍為The North Face韓國代言人、金高銀拿下Snow Peak韓系服飾代言、高允貞接下National Geographic Apparel代言。而韓國氛圍感男星許楠儁（另譯許南俊）也為戶外品牌National Geographic Apparel詮釋秋冬形象，穿上羽絨外套呈現出另一種山系冷峻風格。

The North Face經典Nuptse羽絨外套迎來35周年，日前特別邀請韓國代言人、韓劇男神朴寶劍驚喜現身台北。朴寶劍身穿The North Face Pertex Nuptse雙面羽絨外套，延續Nuptse標誌性的蓬鬆輪廓，這款更加入雙面穿設計，一面以亮面質感帶出鮮明存在感，另一面則以霧面呈現低調俐落的風格，兩種截然不同的材質質感，為日常穿搭帶來更多造型選擇，也讓戶外機能自然融入城市風格。

誕生於90年代的Nuptse為高山探索而生，並從戶外走進90年代紐約街頭。這次，The North Face將Nuptse的街頭文化帶進台北，以美式校園卡車為靈感融入紐約街頭文化元素，於台北101 B1中環打造期間限定快閃裝置，攜手台灣藝術家LIKUANZHEN李冠王真與陳楷恩共同創作。

許楠儁與林智妍領銜主演的Netflix韓劇《我的王室死對頭》，兩人CP感滿滿，也讓出道6年的許楠儁人氣快速飆升。劇中經常以俐落西裝造型展現冷酷氣場，因此也被封為新一代「禁慾系西裝男神」。這次許楠儁穿上National Geographic Apparel秋冬季節主打的「COSTONI雙面穿刷毛外套」及「PURE EFFECT」羽絨系列，展現不同風格面貌。

「COSTONI雙面穿刷毛外套」是一款結合刷毛與機能性材質的雙面穿連帽外套，一面採用柔軟保暖的刷毛面料；另一面則運用感溫變色印花，極光圖案會隨體溫及外部溫度變化而改變，增添穿搭趣味。

作為冬季主打羽絨系列，「PURE EFFECT」羽絨系列採用超輕量面料及無獨立羽絨膽布的三層結構，兼具輕盈穿著感與保暖效果，有輕量款、雙面穿款及連帽款等不同設計，透過造型突顯各款單品的絎縫細節與輪廓。其中，雙面穿款分別採用基本設計及極光反光印花，能依穿著面展現不同風格。

National Geographic Apparel將自10月23日起，凡於品牌官網及實體門市購買PURE EFFECT系列商品/滿額8,000元的顧客，即可獲贈印有許南俊時尚大片照片的兩款海報，數量有限，送完為止。

朴寶劍身穿The North Face Pertex Nuptse雙面羽絨外套。圖／The North Face提供
朴寶劍身穿The North Face Pertex Nuptse雙面羽絨外套。圖／The North Face提供

朴寶劍同款，The North Face男款淺棕色DWR防潑水寬鬆羽絨外套。圖／The North Face提供
朴寶劍同款，The North Face男款淺棕色DWR防潑水寬鬆羽絨外套。圖／The North Face提供

許楠儁同款，National Geographic Apparel PURE-EFFECT透視立領鴨絨外套。圖／National Geographic Apparel提供
許楠儁同款，National Geographic Apparel PURE-EFFECT透視立領鴨絨外套。圖／National Geographic Apparel提供

National Geographic Apparel PURE-EFFECT透視立領鴨絨外套，9,980元。圖／National Geographic Apparel提供
National Geographic Apparel PURE-EFFECT透視立領鴨絨外套，9,980元。圖／National Geographic Apparel提供

朴寶劍 男神 韓劇

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