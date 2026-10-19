企鵝和北極熊好童趣！香奈兒2026 COCO NEIGE復古風高山度假美學

冬季滑雪穿搭不再只是機能服飾的延伸，如何在保暖、活動便利與時尚造型之間取得平衡，無疑是精品品牌最重視的一環。香奈兒2026 COCO NEIGE系列以高山度假為靈感，融合運動風格與山間雅致氣息，透過俐落輪廓、鮮明色彩與豐富材質，打造從滑雪場延伸至雪地小木屋的冬季衣櫥，展現香奈兒獨有的優雅與俏皮。

本季以亮麗嫣紅為視覺焦點，搭配品牌經典黑、白、米色調，再以藍、紅、黃等鮮明色彩注入活力。雙色條紋與繽紛格紋斜紋軟呢穿插其中，為冬日造型增添復古韻味。服裝設計兼顧合身與寬鬆比例，從適合單板、雙板滑雪的外套與滑雪裝，到可融入日常生活的休閒單品，流露率性不羈的男孩氣息，也讓戶外活動與都市穿搭之間有了更多變化。

材質運用是本季另一亮點。開士米羊絨、羊毛、針織布料與內裡材質層疊交織，在冬季保暖需求之外，兼顧柔軟觸感與視覺層次。系列中的藍、白、黑三色開士米開襟外套，以經典色彩組合呈現沉穩氣質；紅、藍、乳白交織的羊毛與尼龍大型保齡球包，則以撞色設計增添運動感。不同材質與色彩相互呼應，讓冬季服飾更顯活力。

配件也延續系列的實穿與玩味精神。靈感源自男士樂福鞋的內鋪毛蜜兒拖鞋，以柔軟毛絨質感呼應雪季氛圍；米色與黑色雙面剪羊毛皮革長靴，則透過材質對比勾勒俐落輪廓。連指手套、遮耳飛行帽與圍巾等配件，兼顧保暖與造型完整度；眼罩式太陽眼鏡更為整體穿搭注入鮮明運動氣息。從保暖單品到包款、鞋履，皆可依不同場合自由搭配，呈現高山度假與都市生活之間的時尚連結。

除了機能與優雅並重的設計與質感，COCO NEIGE 2026系列也加入童趣細節。企鵝與北極熊的搖擺身影，為服裝及配件增添活潑氣息，打破冬季造型的嚴肅氣息，剪羊毛材質不僅溫暖，舒適的觸感結合動物造型的各式配件更喚起無限童心。同步發表的系列形象廣告由Julien Martinez Leclerc掌鏡，模特兒Elodie Guipaud、龍鳳嬌及Lia Marie Mielke共同演繹，以清新簡潔的畫面與構圖，呈現系列穿梭雪道與日常生活的多元面貌。

黑色飾以水鑽與雙C LOGO企鵝造型胸針與耳環。圖／香奈兒提供

紅色菱格紋尼龍口蓋包。圖／香奈兒提供

白黑雙色飾以雙C LOGO麂皮長靴。圖／香奈兒提供

米黑雙色剪羊毛芭蕾平底鞋。圖／香奈兒提供

模特兒配戴香奈兒COCO NEIGE 2026系列黑棕色眼罩式太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

紅色雪景圖案水壺。圖／香奈兒提供

銀白色飾以水鑽北極熊造型胸針。圖／香奈兒提供

紅白格紋飾以企鵝圖案飛行帽。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO NEIGE 2026系列套裝與保暖配件也推出裝飾企鵝圖案的款式。圖／香奈兒提供

企鵝造型相機包。圖／香奈兒提供

企鵝造型肩背包。圖／香奈兒提供

紅藍色眼罩式太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

酒紅色雙C圖案購物包。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO NEIGE 2026系列形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO NEIGE 2026系列服飾與配件裝飾雙C LOGO。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒COCO NEIGE 2026系列與企鵝造型相機包。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒COCO NEIGE 2026系列滑雪服。圖／香奈兒提供

白米雙色飾以黑色雙C LOGO剪羊毛長靴。圖／香奈兒提供

香奈兒COCO NEIGE 2026系列形象廣告。圖／香奈兒提供

黑色飾以水鑽與雙C LOGO企鵝造型胸針。圖／香奈兒提供

黑色企鵝造型剪羊毛耳罩。圖／香奈兒提供

米色飾以黑色雙C LOGO剪羊毛連指手套。圖／香奈兒提供

白色飾以雙C LOGO與黑色滾邊飛行帽。圖／香奈兒提供

多彩雙C LOGO剪羊毛口蓋包特大款。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒COCO NEIGE 2026系列套裝與保暖配件。圖／香奈兒提供

酒紅色飾以雙C LOGO剪羊毛蜜兒拖鞋。圖／香奈兒提供