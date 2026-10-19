企鵝和北極熊好童趣！香奈兒2026 COCO NEIGE復古風高山度假美學
冬季滑雪穿搭不再只是機能服飾的延伸，如何在保暖、活動便利與時尚造型之間取得平衡，無疑是精品品牌最重視的一環。香奈兒2026 COCO NEIGE系列以高山度假為靈感，融合運動風格與山間雅致氣息，透過俐落輪廓、鮮明色彩與豐富材質，打造從滑雪場延伸至雪地小木屋的冬季衣櫥，展現香奈兒獨有的優雅與俏皮。
本季以亮麗嫣紅為視覺焦點，搭配品牌經典黑、白、米色調，再以藍、紅、黃等鮮明色彩注入活力。雙色條紋與繽紛格紋斜紋軟呢穿插其中，為冬日造型增添復古韻味。服裝設計兼顧合身與寬鬆比例，從適合單板、雙板滑雪的外套與滑雪裝，到可融入日常生活的休閒單品，流露率性不羈的男孩氣息，也讓戶外活動與都市穿搭之間有了更多變化。
材質運用是本季另一亮點。開士米羊絨、羊毛、針織布料與內裡材質層疊交織，在冬季保暖需求之外，兼顧柔軟觸感與視覺層次。系列中的藍、白、黑三色開士米開襟外套，以經典色彩組合呈現沉穩氣質；紅、藍、乳白交織的羊毛與尼龍大型保齡球包，則以撞色設計增添運動感。不同材質與色彩相互呼應，讓冬季服飾更顯活力。
配件也延續系列的實穿與玩味精神。靈感源自男士樂福鞋的內鋪毛蜜兒拖鞋，以柔軟毛絨質感呼應雪季氛圍；米色與黑色雙面剪羊毛皮革長靴，則透過材質對比勾勒俐落輪廓。連指手套、遮耳飛行帽與圍巾等配件，兼顧保暖與造型完整度；眼罩式太陽眼鏡更為整體穿搭注入鮮明運動氣息。從保暖單品到包款、鞋履，皆可依不同場合自由搭配，呈現高山度假與都市生活之間的時尚連結。
除了機能與優雅並重的設計與質感，COCO NEIGE 2026系列也加入童趣細節。企鵝與北極熊的搖擺身影，為服裝及配件增添活潑氣息，打破冬季造型的嚴肅氣息，剪羊毛材質不僅溫暖，舒適的觸感結合動物造型的各式配件更喚起無限童心。同步發表的系列形象廣告由Julien Martinez Leclerc掌鏡，模特兒Elodie Guipaud、龍鳳嬌及Lia Marie Mielke共同演繹，以清新簡潔的畫面與構圖，呈現系列穿梭雪道與日常生活的多元面貌。
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