首月熱銷7000包！漢來五星水餃獨家進駐萬家福 28克超大顆包進整隻蝦

看準居家備餐需求與水餃的國民美食魅力，知名餐飲集團「漢來美食」推出全新「漢來五星水餃」系列，線上上市首月即創下狂銷逾7,000包的亮眼佳績。今日再宣布正式進駐「萬家福」全台量販通路，成為該系列目前實體量販的獨家銷售據點，實現「線上方便訂、線下隨時買」的全通路布局。

「漢來五星水餃」由五星主廚團隊監製研發，主打單顆重達28克的大規格與極致品質。食材上選用100%台灣豬肉及契作高麗菜，鮮蝦系列更嚴選無化學膨發的馬來西亞生蝦仁，並搭配「IQF單體急速冷凍」技術鎖住食材鮮甜。產品包含「高麗菜豬肉」、「高麗菜鮮蝦」及「韭菜鮮蝦」3款經典口味，兼具皮薄Q彈與餡飽多汁的手工口感。

萬家福指出，市場消費習慣已顯著轉變，消費者不再僅追求低價，反而更在乎內餡紮實度與食安品質。「漢來五星水餃」內餡真材實料，不僅適合水煮，許多小家庭或單身族也常用於煎餃或氣炸，甚至當作點心與配菜，極具料理靈活性。

漢來五星水餃雖然屬中高價位，但精準吸引注重飲食品質的小家庭客群，在通路眾多水餃品牌競爭下依然表現亮眼。隨著秋冬與過年檔期水餃採買旺季到來，萬家福預估「漢來五星水餃」的強勢進駐，將能帶動賣場整體水餃類別業績成長達2成以上。

為慶祝實體門市同步開賣，萬家福全台門市推出新品優惠價，高麗菜豬肉水餃每包特價218元，高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦水餃每包特價278元，漢來美食購物商城同步推出新品特惠，讓消費者在日常採買時，能隨時輕鬆將五星級美味帶回家。

漢來五星水餃共推出3款口味，高麗菜豬肉水餃、高麗菜鮮蝦水餃、韭菜鮮蝦水餃。記者黃筱晴／攝影

漢來五星水餃顆顆飽滿，主打大規格，每顆重達28克，鮮蝦口味包入整隻蝦。記者黃筱晴／攝影