全球第三大IP！小熊維尼延續百年經典

1926年誕生的小熊維尼（Winnie-the-Pooh）今年迎來原著問世 100 週年。走過一世紀，維尼陪伴的對象早已跨越世代。相較於其他 IP 如寶可夢、吉伊卡哇等透過遊戲或劇場版的娛樂內容迭代更新，百年 IP 小熊維尼的內容，早已成為經典創作，它的內容展現形式，是透過全球品牌企劃、跨界生活選物與沉浸式策展，將經典故事轉化為當代的生活風格內容。

從經典復刻到當代重繹，百年維尼注入新風貌

以「小熊維尼．友你相繪 100 週年限定快閃店」為例，主辦單位有你共創投入專案時所思考的核心為，一個最長壽的百年 IP，如何不只是被重新展示，而可以如何融入生活，被重新使用、喜愛，再創造情感連結與價值。有你共創總經理林倫慶表示：「迪士尼系列角色在全球知名度極高，各類商品與體驗已相當豐富。因此，如何讓百年維尼在展區與快閃店發揮創意使人耳目一新，是本次策展的的最大挑戰之一。我們希望將這個空間打造成經典與現代交會的展區，讓消費者既能回顧百年維尼的經典，也能看見過去未曾出現的新詮釋。更重要的是透過線下體驗，重新喚起童年記憶，創造IP與人、人與人之間的情感連結。」

在這場百年快閃店展場，特別邀請多位台灣人氣插畫家創作小熊維尼的新風格，如「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」、「KINGJUN」，更首次引進日本人氣插畫家「Nagano」、「Honobono」、「Lommy」、「Mojiji」及「卡納赫拉」創作的圖稿。這場策劃對於 IP 而言，獲得了新的面貌；對創作者來說，展區是與 IP 共同交織的畫布；對於插畫家粉絲來說，展區成為接觸創作者與百年 IP 的入口，形成三方共好的局面。

2026年臺北場小熊維尼－友你相繪 100 週年聯名插畫家。

從快閃到長期經營：百年 IP 如何延續商業生命力

在「小熊維尼．友你相繪 100 週年限定快閃店」中，有你共創規劃近 300 項商品，涵蓋收藏型周邊、角色玩偶及日常生活用品。從臺北場活動觀察到，玩偶、公仔與生活用品為熱門品項，反映消費者對於經典角色的需求，在於情感陪伴、收藏展示與日常使用等不同情境。然而，快閃店的商業價值不應只停留在活動期間的人流與銷售成果。對於經典 IP 而言，如何讓短期消費熱度延伸為長期的情感連結與消費需求，是延續 IP 商業生命力的重要課題。

百年 IP 最珍貴的資產，在於跨越世代累積的情感共鳴。經典 IP 的長期價值，不僅在於被多少人記得，更在於能否持續被不同世代喜愛，並走進日常生活。從小熊維尼百年限定快閃店的案例可以看到，快閃店不只是短期造勢與商品銷售的場域，更能透過跨界合作、商品開發與實體體驗，創造粉絲與經典 IP 之間的接觸機會。當快閃體驗不再只是短期消費的終點，而是長期情感連結與消費關係的起點，經典 IP 才能持續走進不同世代的生活，延續其商業生命力。