這一鍋集團搶攻平價日常餐飲！新品牌跨足中式砂鍋、韓式麵食

美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲集團擴大餐飲版圖，從過去主打火鍋、燒肉等多人聚餐市場，進一步搶攻個人及小型聚會的日常外食商機，一口氣推出「探燒 砂鍋小茶館 TEN SHOW」及「釜山製麵所」兩大全新品牌，首店同步落腳台中，平均客單價均落在200至350元，2027年兩品牌各規劃新增4至5家店，合計最多展店10家，積極搶攻高頻率的日常消費市場。

這一鍋餐飲集團總經理張佶文表示，過去前往日本及韓國釜山旅遊時發現，當地餐飲價格並不昂貴，即使料理簡單，仍能提供特色與合理價格。台灣過去也有許多平價且優質的餐廳，希望透過新品牌找回這樣的用餐體驗，提供現代消費者更多元的選擇，而非只有吃到飽或單純吃飽。

這一鍋指出，此次推出雙品牌，不僅是餐飲版圖延伸，更是集團從提供餐點及用餐場所，轉向提供多元餐飲解決方案的重要布局。透過特色料理、飲品及空間體驗整合，滿足個人簡餐、雙人約會、朋友聚餐、商務交流及外帶外送等不同需求。

其中，「探燒 砂鍋小茶館」以砂鍋料理結合現代茶館為特色，將傳統多人共享的中式砂鍋料理轉化為適合個人享用的日常餐點，主打蒜香、川渝麻香、金酸、黃燜醬香及茄香五大風味，搭配以紅茶、烏龍茶及綠茶為基底的特色茶飲，打造兼具正餐、飲茶及社交功能的複合式餐飲空間。

價格方面，探燒以99元麻婆豆腐作為入門選擇，消費者可加價15元起搭配白飯，另提供生菜作為副食選項，因應減少澱粉攝取等不同飲食需求。店內則採明亮、自然的現代茶館設計，吸引個人用餐及朋友聚會客群。

另一新品牌「釜山製麵所」則鎖定韓流餐飲商機，以韓式特色湯麵及手工刀削麵為主軸，推出180元蛤蜊麵等餐點，並提供以新鮮豆漿當日製作的豆花煲，以及韓國布帳馬車常見的街頭小吃，呈現韓國日常飲食文化。

釜山製麵所另一特色是結合韓式咖啡館模式，消費者吃完熱麵後，可直接在店內享用韓國流行的冰美式咖啡及傳統甜米露，不必另找咖啡館，藉此延長消費場景，滿足正餐與休憩需求。

這一鍋表示，兩大新品牌將以台中首店作為市場驗證起點，觀察消費需求及營運模式，再評估後續發展方向。2027年兩品牌均規劃新增4至5家店，合計新增8至10家，透過精巧店型、平價餐點及多元消費場景，逐步拓展火鍋與燒肉以外的日常餐飲市場，為集團下一階段成長尋找新動能。