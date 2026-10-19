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GD愛貓又有新聯名！ZO&FRIENDS 3D造型一卡通掛繩套組開賣資訊一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ZO&FRIENDS《極簡》手機掛繩3D造型一卡通，以皮革輪廓搭配絨毛刺繡，手機掛繩搭配珍珠感串珠、小雛菊吊飾及ZO&FRIENDS品牌字樣配件，非常吸睛。圖／一卡通提供
ZO&FRIENDS《極簡》手機掛繩3D造型一卡通，以皮革輪廓搭配絨毛刺繡，手機掛繩搭配珍珠感串珠、小雛菊吊飾及ZO&FRIENDS品牌字樣配件，非常吸睛。圖／一卡通提供

GD愛貓又有新聯名，ZO&FRIENDS再推收藏級新品！iPASS一卡通宣布推出「ZO&FRIENDS《極簡》手機掛繩3D造型一卡通套組」，集結ZOA 3D造型一卡通、手機串珠掛繩及專屬收納袋，以黑、白、銀極簡配色搭配立體角色設計，兼具實用性與收藏價值。10月21日上午11時開放預購，每套售價1,099元，限量於iPASS MONEY APP內的「票卡商店」及7-ELEVEN OPENPOINT APP販售。

此次套組以ZOA為設計主角，將角色特色融入3D造型一卡通，透過皮革輪廓與絨毛刺繡呈現立體層次及柔軟質感。搭配的手機串珠掛繩採黑、白、銀色系，加入珍珠感串珠、小雛菊吊飾及ZO&FRIENDS品牌字樣配件，為整體造型增添細節。套組另附專屬收納袋，並以小雛菊圖樣禮盒包裝，不論日常使用、搭配包款或作為禮物，都超級吸睛。

票卡採用高規格「一卡通PLUS晶片」，感應區設於ZOA 3D造型一卡通，可用於搭乘捷運、公車、台鐵、渡輪及YouBike 2.0，也能在支援一卡通的消費場景使用。此外，搭配iPASS MONEY APP的票卡感應功能，還可查詢餘額、查看交易紀錄及進行票卡加值，讓角色周邊不只是收藏品，也能融入通勤與日常生活。

配合「一卡通票卡商店」進駐iPASS MONEY APP，一卡通持續推出特色票卡及熱門IP、線上通路限定商品。為歡慶商店開幕，即日起至12月31日，於iPASS MONEY APP內「票卡商店」使用iPASS MONEY付款購卡，可享一卡通綠點10%回饋。完成記名的一卡通票卡亦可累積一卡通綠點，1點可折抵1元，適用於交通、消費及生活繳費等指定場景。

ZO&FRIENDS《極簡》手機掛繩3D造型一卡通套組，每套售價1,099元。圖／一卡通提供
ZO&FRIENDS《極簡》手機掛繩3D造型一卡通套組，每套售價1,099元。圖／一卡通提供

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