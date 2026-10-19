林威助化身靈魂教練與虎航「一球擊命」2027年桌曆限量換取

台灣虎航邁入開航12周年，今公布全新2027年桌曆，由虎航日本年度日本大使林威助擔任主角，化身最接地氣的靈魂教練，率領機師、客艙組員、運務員及內勤人員等一同登場。全新的限量桌曆將於11月ITF台灣國際旅展中亮相，凡於ITF旅展期間至官網購票，並到旅展攤位出示電子行程單紀錄者，可搶先換取，送完為止。

台灣虎航今天公布全新2027年桌曆，由台灣虎航日本年度品牌大使林威助擔任主角。本次桌曆由林威助化身為最接地氣的靈魂教練，率領機師、客艙組員、運務員及內勤人員等台虎同仁組成的夢幻陣容一同熱情登場，期望讓各地球迷與虎迷在翻閱的同時，能感受到滿滿的熱血與感動。

翻開2027年台灣虎航桌曆，封面即以「虎魂」象徵氣勢揮棒，並呼應林威助「一球擊命」的職人精神，強調把每一趟的飛行任務，都當成決勝的一球之專業與信念，內頁設計更把棒球精神與台虎豐富航點特色完美融合。

例如7月份，林威助與機師、客艙組員及虎將一起跨步大躍進，展現飛躍世界的昂揚氣勢；另也有林威助揮棒登場，與擺出捕手防守姿態的台虎夥伴組成黃金陣容；或是台虎同仁們於花海與棒球記分板前揮棒，揮灑活力。

值得一提的是，桌曆內頁除「會議中」的實用功能頁外，更特別新增「2027年請假攻略」，讓虎迷在規畫假期與日常工作時都能隨時掌握最佳步調。

此外，為落實企業永續發展，台灣虎航也持續將環保理念融入製作過程中，選用對環境衝擊較低的大豆油墨進行印刷，用紙也持續取得森林管理委員會FSC認證，實踐對地球環境友善的承諾，致力為環保盡一份心意。

為回饋廣大虎迷的支持，台灣虎航2027年限量桌曆將於11月在台北南港展覽館登場的「ITF台灣國際旅展」中正式亮相，凡於ITF旅展期間至台灣虎航官網購票，且到旅展現場台灣虎航攤位出示電子行程單記錄者，即可搶先換取，數量有限，送完為止。

20261019 台虎桌曆封面以「虎魂」象徵全年氣勢揮棒。圖／虎航提供