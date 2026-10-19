麥當勞「巧克力三角派」回來了！5款黑色主餐、黑森林冰炫風新登場

繼2012年黑堡風潮後，麥當勞推出全新「探索黑的多變」系列，自10月21日起至11月24日，推出「松露黑堡系列」，還有重新回歸的「海苔風味搖搖薯條」與「巧克力三角派」，以及全新「黑森林冰炫風」登場，帶給消費者一系列黑色美味。

麥當勞全新「松露黑堡系列」，以天然墨魚粉製成的黑麵包為基底，搭配香氣馥郁的松露醬，兼具視覺與味蕾體驗。其中「金薯松露安格斯牛肉黑堡」嚴選4盎司100%安格斯純牛肉，搭配松露醬、薯餅，堆疊出豐富的味覺體驗，單點119元，經典套餐189元；「金薯松露脆鷄腿黑堡」則以天然墨魚粉製成的黑脆鷄腿排為主軸，同樣搭配薯餅、松露醬，單點119元，經典套餐189元。

此外，還有「松露安格斯牛肉黑堡」與「松露脆鷄腿黑堡」，以及期間限定推出的「藜麥黑脆鷄沙拉」同步登場，單點109～149元，經典套餐179～219元。

麥當勞自10月21日起至11月24日，首度以經典黑森林蛋糕風味為靈感，推出全新「黑森林冰炫風」，將莓果可可醬，搭配OREO餅乾碎片、甜筒脆片，拌入奶香冰淇淋中，忠實還原經典黑森林蛋糕的甜蜜滋味，單點69元。日本直送的「巧克力三角派」自10月21日起限時回歸，單點50元。另外「海苔風味搖搖薯條」也回歸市場，單點69元，主餐搭配經典配餐選擇大薯，即可免費升級「搖搖薯條」。

迎接萬聖節的歡聚時光，麥當勞推出「金薯松露黑堡分享盒 」內含2份「金薯松露黑堡系列」（牛/鷄，任選二款）、20塊麥克鷄塊、1包大薯，售價450元起。「冰酷萬聖節黑特餐」則包括「金薯松露黑堡系列」（牛/鷄，任選1款）、海苔風味搖搖薯條、黑森林冰炫風、38元飲品，優惠價270元起。「甜派萬聖節黑特餐」內含「金薯松露黑堡系列」（牛/鷄，任選1款）、海苔風味搖搖薯條、巧克力三角派、$38元飲品，優惠價250元起。

麥當勞推出全新「探索黑的多變」系列，並有多款人氣品項限時回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞推出「松露黑堡系列」，包括有「金薯松露安格斯牛肉黑堡」、「金薯松露脆鷄腿黑堡」等不同選擇。圖／麥當勞提供

麥當勞以黑森林蛋糕風味為靈感，推出全新「黑森林冰炫風」。圖／麥當勞提供

「海苔風味搖搖薯條」限時回歸市場，單點69元。圖／麥當勞提供