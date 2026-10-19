不滿星巴克去冰補奶收15元！退隨行卡要扣3%手續費、等14天 會員炸鍋了

星巴克近期因「去冰不補」、客製化服務收費15元新制掀起熱議，不少消費者抱怨飲料去冰後容量明顯減少，相關討論在社群平台持續延燒。部分長期支持星巴克的金星會員更揚言抵制，甚至考慮退掉隨行卡，但有消費者發現，若要退掉儲值金，不僅要扣除點數、等待14個工作天，還會收取3％作業處理費，引發大批網友不滿砲轟。

根據星巴克官網重要公告的「隨行卡儲值金退費作業說明」，其中提到，若消費者因不可歸責於星巴克的事由申請退還儲值金，公司得收取退款金額3%的作業處理手續費，並直接從隨行卡餘額中扣除。

對此，不少網友砲轟，「嫌火不夠大」、「負面觀感+1，本來加不加奶對我沒影響，向來都是喝冰美式和冷萃，但這一波， 我有點不爽了」、「上了船就別想下船的概念」、「保護消費者權益的是什麼單位？消基會、消保會，麻煩正視一下好不好？」、「退坑了」。

但也有人認為，「其實收3%手續費在事件發生前就有了，至少有一年…原因是有奇怪的人會透過這個來洗錢」、「儲值金就花光別被白扣3%，然後把金星點數兌換光就好」、「就放著不要買不要再儲值就好」、「這些規定應該早就有了吧」。事實上，這項退費規定早在2024年10月1日便已實施，並非因近期爭議才推出的新措施。

至於不再使用隨行卡、希望取回卡片餘額的消費者，可撥打星巴克客服專線0800-000-482，由客服人員協助辦理。官方說明，儲值金退費無法當場完成，作業時間約需14至20個工作天，且扣除相關費用後，若應退金額為負數，將無法辦理退款。此外，若儲值金涉及2016年2月24日前的儲值紀錄，還可能依規定計算紅利點數返還方式，並從卡片餘額中扣除相關費用。

退款方式則依原本的儲值管道而有所不同。以現金儲值者，退款將透過電匯匯入本人指定的國內帳戶；以信用卡儲值者，須持原信用卡及簽單至原儲值門市辦理刷退；線上儲值則須進行線上刷退作業。若使用統一超商禮券儲值，退款另有金額限制及手續費繳納規定。星巴克也提醒，最終退款金額須扣除3%作業處理手續費及適用的紅利點數費用，消費者申請前應先確認相關規定。