擺脫訂位取消烏龍事件 煙波莫內饗宴嘉義店10月底前開幕

國內知名煙波國際觀光集團進軍嘉義市，旗下高檔自助餐品牌「莫內饗宴」嘉義北門店，原訂8月17日試營運，卻在開幕前宣布延期，300多筆訂位遭取消，引發消費者錯愕。經過一段時間重新檢討調整，據了解，莫內饗宴嘉義北門店預計10月底前開幕，當初遭取消訂位的顧客將列為優先安排對象，讓期待已久的消費者有機會搶先品嚐美食。

煙波集團取得嘉義市閒置15年的阿里山北門車站北門麗星大飯店ROT經營權，重新規畫打造煙波城行阿里山北門館，引進莫內饗宴自助餐品牌，8月煙波集團透過官網開放訂位，吸引大批消費者搶先預約，沒想到試營運前突然取消訂位，讓不少民眾措手不及，也打亂原本安排的用餐與旅遊行程。

面對消費者反彈，煙波集團當時公開致歉，表示將重視受影響顧客的權益。經過這段時間重新檢討、調整及準備，據了解，餐廳相關營運準備已逐步到位，預計10月底前開幕，並優先安排原訂位顧客。開幕日期及訂位等相關事項，以煙波國際觀光集團官網公布為準。

至於煙波城行阿里山北門館飯店，因營運準備及相關申請程序尚未完成，將與餐廳分開營運、分階段開幕方式，擇期開幕。市府表示，飯店與莫內響宴餐廳分屬不同主管機關監管，市府目前尚未接獲飯店營運申請。

莫內饗宴即將進駐嘉義，為地方高檔自助餐市場增添新選擇，補足目前高檔自助餐市場欠缺。經歷開幕延期風波後，消費者最關心莫過於餐廳何時開門營業，以及原有訂位如何安排。業者預計10月底前開幕，能否如期迎客，備受嘉義消費者期待。