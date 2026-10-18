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日本平價鰻魚飯「宇奈」登台！首店就在台北東區 招牌已經掛好了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）主打平價快速的鰻魚料理。圖／擷取自名代宇奈とと粉絲頁
宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）主打平價快速的鰻魚料理。圖／擷取自名代宇奈とと粉絲頁

喜歡吃鰻魚飯嗎？日本知名連鎖平價鰻魚飯「宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）」近期正式登台，首店進駐台北東區商圈，目前已經掛上招牌並進行裝潢工程。未來喜愛鰻魚飯的民眾，將有機會零時差享受到招牌的鰻丼、鰻重等料理

名代宇奈とと自2000年創立，主打價格親民、快速出餐的鰻魚料理，讓過往高價的鰻魚成為日常生活中的餐點。目前店內的「鰻魚丼」每份日幣640元起，折合新台幣約134元。其他還有「雙倍鰻魚丼」、「鰻魚玉子丼」、「鰻魚飯三吃」等不同選擇，是許多旅客赴日用餐時的平價好選擇。目前在日本有約60間分店，其他在新加坡、越南、泰國等地也有海外據點。

即將正式在台登場的「名代宇奈とと」，由代理「金子半之助」、「日本橋海鮮丼つじ半」的金御賞集團引進來台，並以「宇奈鰻魚飯」之名在人力銀行網站進行員工招募中。首店店址位於台北東區商圈，鄰近SOGO百貨忠孝店，近日已經高掛醒目招牌並進行裝潢與人才招募作業。隨著正式開幕之後，將可為台灣民眾帶來全新的選擇。

宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）首店目前正在進行裝潢作業。記者陳睿中／攝影
宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）首店目前正在進行裝潢作業。記者陳睿中／攝影

宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）已經在台北東區商圈高掛招牌。記者陳睿中／攝影
宇奈鰻魚飯（名代宇奈とと）已經在台北東區商圈高掛招牌。記者陳睿中／攝影

鰻魚 東區 日本 台北 料理

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