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從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2026 LV Ski滑雪系列女裝以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。圖／路易威登提供
2026 LV Ski滑雪系列女裝以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。圖／路易威登提供

隨著冬季滑雪旅遊季節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV ）推出2026年LV Ski滑雪系列，以高山運動機能結合都會時尚，從男女滑雪服裝、皮件、鞋履到專業護目鏡，勾勒雪場與滑雪後休閒之間的穿搭輪廓，延續品牌對旅行藝術的探索。

女裝系列以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。連帽外套及針織單品融入經典Monogram緹花、刺繡丹寧口袋與LV縮寫標誌，搭配柔和色調，呈現阿爾卑斯山的冬日氛圍。外套與披肩則以精緻設計重新詮釋防護服裝，無論身處滑雪度假村或城市街頭，都能融入日常衣櫥。

皮件是本季女裝的重要亮點。Monogram Pearly、Monogram Miroir及Monogram Empreinte Frozen系列，透過冰透虹彩與金屬光澤呈現雪地意象。其中，銀色Monogram Miroir散發彩虹全息效果，並向品牌1891年的金屬行李箱致意，以復古未來主義風格呼應冰川的冷冽光影。針對滑雪後的休閒時光，Capucines等經典包款融入喀什米爾與剪毛羊皮材質；LV Lodge及Ice Breaker包款則從法國傳統阿爾卑斯滑雪村汲取靈感，增添童話般的趣味。

Cortina系列推出麂皮穆勒鞋與靴款，內裡採用剪毛羊皮，另有Monogram皮革及科技尼龍款式，搭配厚實鋸齒鞋底。Rangers Territory短靴結合皮革、麂皮與剪毛羊皮，運動鞋則以不同材質混搭，提供黑、駝、粉紅、原色及米色選擇。全新LV360滑雪護目鏡則以虛擬實境為設計靈感，採用雕塑感輪廓與可快速更換的鏡片系統，因應高山環境中多變的光線與天候條件。

男裝系列以舒適度與技術性能為核心，Monogram Macassar圖騰羽絨外套搭配同款長褲，透過側邊拼接提升活動自由度；丹寧視覺科技布料與燈芯絨細節，則為都會造型增添層次。單板滑雪連帽衛衣結合防水外層與一體成型透氣面部防護，兼顧戶外需求。滑雪後休閒服裝則融入1990年代的寬鬆輪廓、格紋與工裝細節，雙面穿刷毛背心可搭配刷毛橄欖球衫。

2026 LV Ski滑雪系列亦有針對毛孩打造的配件。圖／路易威登提供
2026 LV Ski滑雪系列亦有針對毛孩打造的配件。圖／路易威登提供

全新LV360滑雪護目鏡採用雕塑感輪廓。圖／路易威登提供
全新LV360滑雪護目鏡採用雕塑感輪廓。圖／路易威登提供

2026 LV Ski滑雪系列以高山運動機能結合都會時尚。圖／路易威登提供
2026 LV Ski滑雪系列以高山運動機能結合都會時尚。圖／路易威登提供

2026 LV Ski滑雪系列女裝以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。圖／路易威登提供
2026 LV Ski滑雪系列女裝以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。圖／路易威登提供

LV Lodge雪屋造型包從法國傳統阿爾卑斯滑雪村汲取靈感。圖／路易威登提供
LV Lodge雪屋造型包從法國傳統阿爾卑斯滑雪村汲取靈感。圖／路易威登提供

針對滑雪後的休閒時光打造的經典包款融入喀什米爾與剪毛羊皮材質。圖／路易威登提供
針對滑雪後的休閒時光打造的經典包款融入喀什米爾與剪毛羊皮材質。圖／路易威登提供

Monogram Pearly包款。圖／路易威登提供
Monogram Pearly包款。圖／路易威登提供

全新LV360滑雪護目鏡則以虛擬實境為設計靈感，採用雕塑感輪廓與可快速更換的鏡片系統。圖／路易威登提供
全新LV360滑雪護目鏡則以虛擬實境為設計靈感，採用雕塑感輪廓與可快速更換的鏡片系統。圖／路易威登提供

2026 LV Ski滑雪系列涵蓋男女滑雪服裝、皮件、鞋履到專業護目鏡。圖／路易威登提供
2026 LV Ski滑雪系列涵蓋男女滑雪服裝、皮件、鞋履到專業護目鏡。圖／路易威登提供

LV 滑雪 外套

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