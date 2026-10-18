從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包
隨著冬季滑雪旅遊季節將至，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV ）推出2026年LV Ski滑雪系列，以高山運動機能結合都會時尚，從男女滑雪服裝、皮件、鞋履到專業護目鏡，勾勒雪場與滑雪後休閒之間的穿搭輪廓，延續品牌對旅行藝術的探索。
女裝系列以喀什米爾羊毛、刷毛絲綢與雪巴丹寧等材質為主軸，兼顧保暖、舒適與造型變化。連帽外套及針織單品融入經典Monogram緹花、刺繡丹寧口袋與LV縮寫標誌，搭配柔和色調，呈現阿爾卑斯山的冬日氛圍。外套與披肩則以精緻設計重新詮釋防護服裝，無論身處滑雪度假村或城市街頭，都能融入日常衣櫥。
皮件是本季女裝的重要亮點。Monogram Pearly、Monogram Miroir及Monogram Empreinte Frozen系列，透過冰透虹彩與金屬光澤呈現雪地意象。其中，銀色Monogram Miroir散發彩虹全息效果，並向品牌1891年的金屬行李箱致意，以復古未來主義風格呼應冰川的冷冽光影。針對滑雪後的休閒時光，Capucines等經典包款融入喀什米爾與剪毛羊皮材質；LV Lodge及Ice Breaker包款則從法國傳統阿爾卑斯滑雪村汲取靈感，增添童話般的趣味。
Cortina系列推出麂皮穆勒鞋與靴款，內裡採用剪毛羊皮，另有Monogram皮革及科技尼龍款式，搭配厚實鋸齒鞋底。Rangers Territory短靴結合皮革、麂皮與剪毛羊皮，運動鞋則以不同材質混搭，提供黑、駝、粉紅、原色及米色選擇。全新LV360滑雪護目鏡則以虛擬實境為設計靈感，採用雕塑感輪廓與可快速更換的鏡片系統，因應高山環境中多變的光線與天候條件。
男裝系列以舒適度與技術性能為核心，Monogram Macassar圖騰羽絨外套搭配同款長褲，透過側邊拼接提升活動自由度；丹寧視覺科技布料與燈芯絨細節，則為都會造型增添層次。單板滑雪連帽衛衣結合防水外層與一體成型透氣面部防護，兼顧戶外需求。滑雪後休閒服裝則融入1990年代的寬鬆輪廓、格紋與工裝細節，雙面穿刷毛背心可搭配刷毛橄欖球衫。
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