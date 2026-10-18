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遠東SOGO永續飲食料理競賽 首度導入料理碳排計算機制

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO舉辦永續飲食料理競賽，攜手利害關係人推動「產地到餐桌」的綠色飲食，遠東SOGO董事長黃晴雯（前排右三）與評審團及前三名優勝選手合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO舉辦永續飲食料理競賽，攜手利害關係人推動「產地到餐桌」的綠色飲食，遠東SOGO董事長黃晴雯（前排右三）與評審團及前三名優勝選手合影。圖／遠東SOGO提供

野生的構樹竟然也能入菜？日常的一頓飯，會為地球帶來多少碳排放？由遠東SOGO百貨與太平洋崇光文教基金會舉辦的「2026第七屆遠東SOGO永續飲食料理競賽」，這場賽事不只比廚藝，更把「永續」帶進日常餐桌。來自全台各地的15組晉級選手，圍繞「在地當令、低碳足跡、惜食料理、永續標章、節能烹調」的核心理念展開頂尖對決。歷年來透過此料理競賽，已培育上千名民間綠色大廚。

本屆金牌由吳曜東以「風土共鳴」奪得，作品以極具前瞻性的「野殖植物全利用」為核心，大膽將具備絕佳氣候適應力的野生「構樹」全株（葉、枝條、楮實子）入菜，並結合自家農場地瓜與地瓜葉萃取高湯凍，展現因應全球暖化下的餐飲「氣候韌性」，並抱走15萬元高額獎金。

遠東SOGO暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，舉辦永續飲食料理競賽的目的，並不只是尋找「最會做菜的人」，藉由這項每個人熟悉的日常行動，讓永續飲食走進更多家庭。相較前六屆著重自煮、健康、惜食、低碳及友善環境的實踐，第七屆則進一步將永續理念延伸至可衡量的「碳足跡」盤點。參賽者須瞭解並計算食材從產地到餐桌以及烹調的耗能，及抵達活動現場的交通等碳排放，進而思考同一道料理如何透過替換食材、縮短食物里程、採用大眾運輸、集中加熱或運用餘熱，進一步降低碳足跡。

身為百貨業永續先行者，遠東SOGO為大型百貨首個遞交SBT科學基礎減量倡議承諾書的百貨，已於2025年完成GHG Protocol 基線盤查，並已於2026年年中遞交科學基礎減量目標，展現推動碳排放管理、落實永續治理，朝低碳營運目標邁進的決心。黃晴雯表示，面向利害關係人，遠東SOGO發揮以大帶小的角色，舉辦各類永續活動、透過綠色消費的精心設計，讓消費者在購物與日常無痛減碳。

除了料理競賽，遠東SOGO近年持續透過食農教育、永續食材推廣、巡迴講座、體驗活動，串聯產地、餐桌及消費者。今年更攜手「地球解方」永續教科書平台、環境友善種子與5% Design Action，共同推出全新國小高年級教案《永續大廚出任務》，將長期累積的永續飲食案例轉化為校園課程，讓下一代從食材認識、料理實作與惜食觀念中，理解每一餐與環境之間的關聯。

遠東SOGO董事長黃晴雯（右）與以全植物料理展現餐飲氣候韌性的金牌獲獎者吳曜東合影。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO董事長黃晴雯（右）與以全植物料理展現餐飲氣候韌性的金牌獲獎者吳曜東合影。圖／遠東SOGO提供

SOGO 碳排 永續

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