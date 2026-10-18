不給糖就搗蛋！全聯「這8天」喊通關密語送乖乖 大全聯變裝打卡加碼抽

小孩最期待的「不給糖就搗蛋」又來了！迎接萬聖節，全聯、大全聯推出糖果、巧克力及期間限定零食優惠，還有變裝打卡抽獎、蜘蛛年糕DIY等應景活動，讓大小朋友從採買零食到親子同樂都能玩得盡興。全聯也再度攜手福利熊、大全熊及水果探險隊，參與第18屆「2026天母搞什麼鬼」，邀請民眾一起變裝搞怪、歡度萬聖節。

全聯即日起至10月31日推出萬聖節限定活動，購買糖果、巧克力、常溫果凍及咖哩相關商品，單筆每滿99元即可獲得萬聖節紙帽1個，款式隨機、數量有限；10月24日至31日到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，還可獲得限量乖乖軟糖1顆，每人限領1顆。10月16日至31日於全聯購買糖果、巧克力及常溫果凍，單筆每滿199元現折15元，可累折；大全聯則是單筆每滿399元現折40元，同樣可累折。

應景零食也換上搞怪造型，包括「呦皮萬聖造型軟糖」推出吸血獠牙等趣味造型，每包96元；「Coris萬聖節派對口笛糖」買1送1，每包平均79.5元；「森永嗨啾Q彈軟糖袋裝」特價33元，任2包62元。此外，迪士尼角色包裝的「PoPcan造型棒棒糖3入組」每組59元，「M&M’S糖衣巧克力」任2包69元。經典零食浪味仙也推出萬聖節限定口味，包括黑松露、香菜及爆橘濃起司，分別以黑、綠、橘三色洋芋捲呈現，10月16日至29日單包特價27元，任2包45元，為派對餐桌增添節慶氣氛。

大全聯則推出一系列萬聖節限定體驗，即日起至10月31日舉辦「萬聖打卡驚喜抽」，民眾到門市限定打卡區拍下搞怪照片，上傳至各分店粉絲團指定貼文，即可獲得1次摸彩機會，照片中若有萬聖節變裝元素，還能加碼抽獎。10月17、18日各門市另推出「蜘蛛年糕DIY」，邀請親子動手製作蜘蛛造型點心，活動報名方式依各分店公告為準。

今年第18屆「2026天母搞什麼鬼」將於10月24日在天母登場。全聯人氣角色福利熊、大全聯吉祥物大全熊及水果探險隊將變裝亮相，下午1時於大葉高島屋發送糖果與南瓜桶，下午2時30分登上活動舞台帶來舞蹈演出；天母運動公園攤位區也將舉辦3場福利熊見面會，讓民眾近距離互動合照。現場還有塔麻歌子、超人力霸王及假面騎士等人氣角色現身，結合商圈店家與多元活動，打造適合全家大小參與的萬聖節嘉年華。

零食也要變裝！浪味仙黑、綠、橘三色洋芋捲，香菜控必吃。圖／全聯福利中心提供

即日起至10月29日全聯推出多款適合派對分享的糖果，搞怪造型呼應節慶氣氛，為討糖時刻增添驚喜。圖／全聯福利中心提供