LINE公益貼圖「怪奇事物所×RE-THINK」上架！24張環保動態梗圖超實用

每年都會找來不同創作者，把公益理念變成聊天時的實用貼圖，LINE貼圖今年再出新招！這次攜手擅長挖掘生活中「荒謬卻真實」現象的貼圖創作者「怪奇事物所」，推出2026年公益貼圖「怪奇事物所 × RE-THINK：所長的重新思考」，把環保議題變成聊天室裡的幽默日常。「這還好吧！？」、「莫忘世上垃圾多」、「再買剁手」等24張動態貼圖，不只讓聊天更有梗，也提醒大家重新思考消費與生活習慣。每組售價72元，銷售所得扣除平台費用後將全數捐贈予RE-THINK，支持全台淨灘與環境行動專案，讓傳貼圖也能為地球盡一份心力。

LINE貼圖自2019年起推動公益貼圖計畫，串聯非營利組織與在地創作者，透過日常溝通傳遞公益理念，合作議題涵蓋弱勢兒少扶助、防疫宣導、言語暴力防治、情感教育、捐款認知及身心陪伴等。今年則聚焦環境永續，希望藉由貼圖的趣味與實用性，降低民眾參與公益的門檻，讓環保意識更自然地融入日常生活。

根據環境部統計，截至2026年9月，全台仍有約40.5萬公噸裸露堆置垃圾待處理。面對垃圾處理與環境污染問題，民眾可從源頭減少垃圾、落實資源分類與回收，以及減少使用一次性用品等日常行動著手，降低環境負擔。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，希望透過有趣的溝通方式，讓值得重視的議題更容易走進生活，並藉由與RE-THINK及怪奇事物所合作，讓民眾以輕鬆的方式聊環保，進一步將理念轉化為實際行動。

RE-THINK共同創辦人暨執行長黃之揚則指出，協會長期致力於以創新、有趣的設計推廣環境教育，此次合作希望讓「重新思考」不只發生在環保活動或教育場合，也能從聊天室中的一張貼圖、一句對話開始，逐漸成為生活中的日常選擇。

此次貼圖由怪奇事物所繪製，延續以幽默視角觀察生活的創作特色，將環保倡議轉化為容易使用的聊天情境，包括提醒民眾重新思考消費習慣的「再想想」、「再買剁手」，以及呼籲關注垃圾問題的「莫忘世上垃圾多」等語句，將看似嚴肅的環保議題轉化為民眾願意使用的幽默貼圖。

LINE貼圖攜手創作者「怪奇事物所」、「RE-THINK社團法人重新思考環境教育協會」推公益貼圖。圖／LINE提供

由「怪奇事物所」繪製公益貼圖，用輕鬆幽默的方式讓大家自然地將環保出現在每天的對話中。圖／LINE提供