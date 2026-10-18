傳奇攝影師新作當封面 香奈兒雜誌「ARTS & CULTURE」台北兩處能索閱

香奈兒（CHANEL）持續深化時尚與當代藝術的連結。香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund）宣布推出年度雜誌「ARTS & CULTURE」第二期，以近300頁篇幅，帶領讀者走進當代藝術家、策展人與文化創作者的世界，從創作理念、靈感來源到作品背後的思考，呈現當代文化的多元面貌。雜誌自2026年10月23日起，於全球17個城市、32家指定獨立書店與雜誌店免費索閱，台北的Moom Bookshop及文心藝所也都可以索取閱讀。

除了於指定書局與藝廊索閱「ARTS & CULTURE」，Cindy Sherman的攝影作品自 2026年10月13日起至12月23日止於倫敦Hauser & Wirth畫廊展出。香奈兒文化基金亦將於十月至十一月期間於倫敦、巴黎、香港、東京、上海、紐約和台北等地舉辦一系列「ARTS & CULTURE」雜誌第二期發佈活動。

本期最大亮點之一，是封面與內頁刊登了美國攝影藝術家辛蒂雪曼（Cindy Sherman）的全新創作「Fabric Matrons」系列部分作品。她運用巴黎近郊香奈兒典藏館（Chanel Patrimoine）珍藏的紡織布料與服飾珠寶進行創作，延續長年對身分建構、女性角色與自我認同的探索。雪曼透過多變的角色扮演與影像敘事，重新思考女性如何形塑自身形象，也讓品牌典藏成為當代藝術創作的靈感來源。

另一項亮點則是傳奇搖滾詩人派蒂史密斯（Patti Smith）為2026年CHANEL Next Prize十位得獎藝術家創作的原創原創歌曲〈Wing〉的歌詞手稿，讓文字、音樂與視覺藝術在刊物中交會；這位如今已79歲的藝術家曾於第61屆威尼斯雙年展期間親自演唱這首歌。

策劃本期雜誌的CHANEL藝術、文化與傳承總裁Yana Peel表示，「CHANEL Culture Fund的重點工作在於孕育意念、支持藝術家以及推動創新，出版『ARTS & CULTURE』雜誌正好體現這理念。今期封面人物Cindy Sherman五十年來不懈探索身份構建以及女性對自身角色的掌控能力，她的攝影作品藉由變化多端的角色扮演，為現代女性獻上力量與關懷，因此其新作系列從品牌創辦人Gabrielle Chanel及品牌典藏館擷取靈感也順理成章。」

其他專題亦橫跨不同文化領域，包括龐克藝術先鋒Linder Sterling的早期作品、藝術家Klára Hosnedlová的創作解析，以及作家與文學評論家Merve Emre與香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒昔日於法國南部興建的度假別墅La Pausa駐地作家展開對談。

雜誌也邀請普立茲獎得主劇作家Lynn Nottage與倫敦國家劇院總監Indhu Rubasingham探討舞台敘事的未來，並收錄作家兼編輯Andrew Durbin 論述Peggy Guggenheim的生平及其文化遺產與影響；得獎紀錄片導演Lisa Immordino Vreeland 分析Jean Cocteau的藝術視野；以及Art21的Tina Kukielski 探討數位時代紀錄片本質的演變等內容。尚有包括香港M+博物館策展人蘇筱琪(Silke Schmickl）、紐約High Line Art 負責人Cecilia Alemani、南法 LUMA Arles的Simon Castets、倫敦國家肖像館的 Victoria Siddall等多位國際著名文化機構總監與策展人及藝術家共同參與，勾勒當代創作的多元觀點。

創刊於2025年的「ARTS & CULTURE」，是香奈兒文化基金推廣當代藝術與記錄全球文化計畫的重要平台。除出版「ARTS & CULTURE」雜誌，香奈兒文化基金亦負責製作指標性藝術文化Podcast節目CHANEL Connects，並自2021年開始設立CHANEL Next Prize，每兩年表彰並支持十位當代藝術家。透過出版、獎項與文化機構合作，香奈兒將支持藝術創作的理念延伸至時尚之外，讓更多讀者接觸當代藝術的思考與實踐。

Patti Smith在「ARTS & CULTURE」第二期雜誌中親筆抄寫的〈Wing〉歌詞。圖／香奈兒提供

攝影師Cindy Sherman作品Untitled #706。圖／香奈兒提供

香奈兒「ARTS & CULTURE」刊物推出第二期。圖／香奈兒提供

香奈兒「ARTS & CULTURE」第二期封面人物為攝影師Cindy Sherman作品Untitled #703。圖／香奈兒提供

攝影師Cindy Sherman作品Untitled #701。圖／香奈兒提供