從地底基石到星空：走進華盛頓的250年歷史密碼

2026年，美國迎來建國250周年。若說費城保存的是美國誕生的現場，華盛頓特區則更像一本攤開的國家史：從國會山莊地下的基石，到國家廣場筆直拉開的建築中軸線，再一路延伸到史密森尼博物館裡人類飛向太空的足跡。

長榮航空「玩美加族」華盛頓同業考察團，此行首團、獨家走進封存長達一個世紀，今年甫開放的林肯紀念堂地下室。這處空間獨家解密，佔地約1,300平方米耗資6,900萬美元、歷時10年籌備與興建。

華盛頓特區的地質早年為沼澤地，需向下深挖建立穩固地基，過去地下室只在2022年林肯紀念堂百周年紀念才有限度開放。如今，旅人可從紀念堂右側下行，通過安檢、入眼的是落地玻璃帷幕內的122根碩大的混凝土圓柱，也正是這些基柱，穩穩地撐起了林肯紀念堂。

在玻璃帷幕前設有起落的座椅，先上演一場燈光秀，在基石之間展演林肯紀念堂建造過程與歷史。館內還有當時的建築圖、工具與人物介紹，也有賣店專售系列紀念品。

走上台階，進入林肯紀念堂，這座以古希臘神殿為靈感，36根多立克柱代表林肯去世時聯邦的36州。林肯雕像兩側的文字雕刻著1863年的《葛底斯堡演說》，以及1865年的第二次就職演說；上方兩幅巨型壁畫分別象徵「解放」與「團結」。

在國會山莊，也有地底秘密。1793年9月18日，第一任總統喬治．華盛頓親自主持國會大廈奠基儀式，在建築東南角放下基石。當日儀式盛大，據說，至今每位新科議員也必得要由資深議員帶往地下室一拜基石，祈願政途順遂。

●一條中軸線，把總統、戰爭與民主串在一起

離開國會山莊，沿著國家廣場向西，華盛頓最經典的城市景觀逐漸在眼前展開。

華盛頓紀念碑高聳於國家廣場中央，是城市天際線最鮮明的垂直座標。若仔細看，石碑約三分之一處出現明顯色差，這是工程中斷留下的歷史痕跡。紀念碑1854年因經費耗盡停工，25年後由政府接手，使用另一座採石場的石材繼續完成；兩批石材原本相近，經過風吹日曬後，顏色逐漸呈現差異。

於是，一座方尖碑也意外成了美國歷史的「時間線」：下方是早期建國的夢想，上方則是經歷內戰與政治震盪後重新接續的工程。

這裡也是電影裡時常出現的經典畫面，華盛頓紀念碑經常出現在災難、陰謀與英雄拯救世界的場景裡。現實中的它沒有電影那麼戲劇化，但因太具辨識度，而成為美國首都最有記憶點的地標之一。

●從劇院到對街小屋 林肯生命停在一個夜晚

如果說林肯紀念堂是國家記憶，福特劇院則是他的個人悲劇。

1865年4月14日晚間，林肯到福特劇院看戲，遭演員約翰．威爾克斯．布斯近距離槍擊。負傷後，他沒有被送往現代醫院，而是被抬過馬路，送進對面的Petersen House。隔天清晨7時22分，林肯在這棟民宅中去世。

如今，這間小屋仍保存著那個歷史時刻的空間關係。劇院在這一頭，死亡發生的小屋在馬路另一頭；短短幾十公尺，卻成為美國總統史上最令人屏息的一段距離。

●史密森尼：一座城市，也是人類知識的免費盛宴

華盛頓另一個不能錯過的關鍵字，是「史密森尼」。

這個由博物館、研究與教育機構組成的龐大體系，使華盛頓成為世界上少見的「泡博物館天堂」。史密森尼目前在華盛頓地區擁有多座博物館與國家動物園，多數免費開放。此行，我們走訪了自然史博物館、國家動物園與航空太空博物館，從三個不同面向探訪華盛頓。

其中，最有趣的是航太館。這座博物館收藏大量航空與太空史上的實物，包括萊特兄弟1903年飛行器與阿波羅11號指揮艙等。2026年適逢博物館成立50周年，經過多年整修後，主要展廳陸續重新開放，成為美國250周年的重要文化亮點之一。

其中最吸睛的，是一架看起來有些脆弱的1903 Wright Flyer。這是1903年12月17日，萊特兄弟在北卡羅來納州Kitty Hawk完成歷史性的動力飛行。第一次只飛了12秒、120英尺；但當天第4次飛行已可飛行852英尺、59秒，證明人類已經真正掌握動力飛行。

從這12秒到阿波羅登月，人類只花了不到70年。博物館裡，從萊特兄弟的木頭與布料，到戰鬥機、商用客機，再到太空艙與登月時代。旅客甚至可以看到真正的航空器與太空史實物，理解「飛行」如何從一場實驗，變成改變20世紀的文明力量。

而博物館商店裡，最值得帶回家的是標榜「太空食物」的冰淇淋。

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華盛頓是一座依著波多馬克河發展而成的聯邦城市，也是一座刻意以巨大公共空間、軸線與紀念建築塑造國家想像的城市。國會山莊向西，華盛頓紀念碑居中，林肯紀念堂立在另一端；沿線又分布白宮、傑佛遜紀念堂以及龐大的史密森尼博物館群。

250年後，美國仍在重新書寫自己的故事。而華盛頓，正好是一座可以走進去閱讀的歷史巨著。

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白宮，僅能隔著鐵柵欄、拉長鏡頭，勉強一探。記者羅建怡/攝影

林肯紀念館地下室陳展過往史蹟與實物。記者羅建怡/攝影

長榮航空「玩美加族PAK」首發前往林肯紀念館地下室，一探神祕究竟。記者羅建怡/攝影

國家動物園裡一訪明星動物熊貓。記者羅建怡/攝影

航太館內陳展有關飛行的一切歷程與故事。記者羅建怡/攝影

過去旅人僅能參觀林肯紀念堂，如今可預約下探地下空間。記者羅建怡/攝影

地下室有不少供旅人拍照打卡的空間。記者羅建怡/攝影

林肯紀念堂正前方如利劍般直指藍天的華盛頓紀念碑，和周圍的林肯紀念堂、傑佛遜紀念堂、華盛頓紀念碑，以及雕像、噴泉等組合在一起，成為了華盛頓的旅遊軸線。記者羅建怡/攝影

林肯槍擊事件發生地福特劇院，至今仍保留原貌。記者羅建怡/攝影

林肯紀念館地下室，台灣首團探秘。記者羅建怡/攝影

太空人的食物，也可買回家。記者羅建怡/攝影

林肯紀念堂，是為紀念美國第16任總統亞伯拉罕．林肯而設立的紀念堂。記者羅建怡/攝影