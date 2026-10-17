iPhone Duo預購…台灣大哥大myfone網路門市10分鐘售罄 這一款最受青睞

iPhone Duo昨日（10月16日）晚間8點正式開放單機預購，台灣大哥大myfone網路門市開賣約10分鐘即銷售一空。根據台灣大哥大觀察，以「星光白色」最受果粉青睞，占整體預購量6成；容量選擇則以256GB最熱門，其次為512GB。

台灣大哥大提供多重購機限時優惠，10月底前舊換新最高折抵52,500元，VIP用戶購機專案價最高折5,000元，11月底前老客戶月租費升級最高加碼送1,500元mo幣，並限時升級VIP。同時推出價值逾13萬元「Apple尊爵旗艦組」申辦抽獎活動，2026年12月31日前新申辦、攜碼或續約指定月租1,399元（含）以上專案搭配iPhone 18 Pro系列（含iPhone Duo）或Mac系列機款，指定專案最高享6次抽獎機會。

透過myfone網路門市並使用Open Possible聯名卡申辦指定專案，最高共回饋超過5,000元mo幣、電子禮券及刷卡金，再抽全新iPhone 18 Pro、 Macbook Neo等總計10萬元Apple生態圈豪禮。即日起至10月31日使用Open Possible聯名卡於myfone直營門市或網路門市購買新iPhone機款再享多重回饋，搭配5G 1,399元（含）以上指定專案贈1,000 mo幣，單筆消費滿萬元登錄再送500元刷卡金，加上購機最高2%回饋，單筆刷滿10,000元合計最高享1,700元回饋；12月31日前新戶再加贈最高500元刷卡金，卡友繳納電信費另享最高3.5%現金回饋。

申辦iPhone Duo搭配5G指定資費，限時享總價值最高1.4萬元、共13項加值服務，包括YouTube Premium最高4個月，MyVideo、KKBOX、WeMo PASS及三大財經媒體訂閱最高各3個月免費，GeForce NOW鈦金方案1個月、反詐戰警進階方案6個月、Retro Premium 1年免費體驗，代收新戶另享App Store購物金300元、UGO機場接送最高折150元，亦可加購電信獨家「影音多享組」最低62折起。

●附註：詳細活動內容以官網、門市公告為準。