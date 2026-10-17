巴黎秋天怎麼穿氣質又有季節感？跟著Julia Roberts這樣搭也不錯

好萊塢巨星Julia Roberts近日現身巴黎街頭，身穿極具秋冬季節感的穿搭走訪購物，被人發現：手上更提取了一款比利時王室御用品牌Delvaux的經典Brillant包款，選用Arsenal Ruby紅寶石紅色彩、在秋日的巨星風采再添優雅從容。

身為Delvaux旗下經典設計，Brillant系列長期深受西洋天后青睞，像是今年7月Jennifer Lopez在義大利度假時，便曾手提Rodéo小牛皮打造的安哥拉白Mini款式，同時去年7月Brillant包款的巨型裝置藝術也曾「前進」台北Diamond Towers時，更結合台灣黑熊意象，展現比利時幽默與在地文化的交流。

Brillant包款的誕生可追溯至1958年布魯塞爾世界博覽會，其輪廓靈感汲取自建築大師Le Corbusier等人共同設計的Philips Pavilion展館，包款並以幾何線條與弧線勾勒出建築般結構，成為跨越半世紀的當代經典設計。

值得一提的是，Julia Roberts並以淺咖啡色格紋西裝搭配深邃酒紅色的Brillant Mini Arsenal包款，頗有幾分法式隨興優雅，尤其全新包款更選用以Delvaux總部L’Arsenal磚牆為靈感的皮革工藝，將精準裁切的皮革組件以手工逐一榫接，打造出柔韌也具建築聯想的精緻皮件、優雅隨身。

以Brillant包款為靈感的巨型裝置藝術去年曾進駐台北Diamond Towers，同時結合台灣黑熊意象，展現比利時幽默與在地文化的交流。圖／Delvaux提供

今年7月Jennifer Lopez在義大利度假時，便曾手提Rodéo小牛皮打造的安哥拉白Mini款。圖／Delvaux提供

Brillant Rodéo小牛皮安哥拉白Mini款，價格店洽。圖／Delvaux提供