聽新聞
0:00 / 0:00
巴黎秋天怎麼穿氣質又有季節感？跟著Julia Roberts這樣搭也不錯
好萊塢巨星Julia Roberts近日現身巴黎街頭，身穿極具秋冬季節感的穿搭走訪購物，被人發現：手上更提取了一款比利時王室御用品牌Delvaux的經典Brillant包款，選用Arsenal Ruby紅寶石紅色彩、在秋日的巨星風采再添優雅從容。
身為Delvaux旗下經典設計，Brillant系列長期深受西洋天后青睞，像是今年7月Jennifer Lopez在義大利度假時，便曾手提Rodéo小牛皮打造的安哥拉白Mini款式，同時去年7月Brillant包款的巨型裝置藝術也曾「前進」台北Diamond Towers時，更結合台灣黑熊意象，展現比利時幽默與在地文化的交流。
Brillant包款的誕生可追溯至1958年布魯塞爾世界博覽會，其輪廓靈感汲取自建築大師Le Corbusier等人共同設計的Philips Pavilion展館，包款並以幾何線條與弧線勾勒出建築般結構，成為跨越半世紀的當代經典設計。
值得一提的是，Julia Roberts並以淺咖啡色格紋西裝搭配深邃酒紅色的Brillant Mini Arsenal包款，頗有幾分法式隨興優雅，尤其全新包款更選用以Delvaux總部L’Arsenal磚牆為靈感的皮革工藝，將精準裁切的皮革組件以手工逐一榫接，打造出柔韌也具建築聯想的精緻皮件、優雅隨身。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。