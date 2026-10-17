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CAMA CAFE慶20歲推出地瓜系咖啡！大象杯回歸、滿額優惠登場
新鮮現烘咖啡品牌 CAMA CAFE 迎來創立20週年，以「二十週年．香遇每一刻」為主題，推出秋冬限定飲品、紀念咖啡、限量周邊與會員優惠，兩間旗艦店「豆留森林」及「豆留文青」也同步推出週年限定餐點與特色飲品，從咖啡香延伸至餐桌與夜間光影，邀消費者一同歡慶。
週年主打新品為「厚蜜地瓜」系列，選用台農57號地瓜，推出厚蜜地瓜美式、厚蜜地瓜慕斯拿鐵及厚蜜地瓜抹茶歐蕾，將地瓜的自然甜香與咖啡、抹茶風味結合，打造適合秋冬的暖心口感。三款即日起至10月27日推出嚐鮮價，每杯折5元，販售至年底。
紀念咖啡則推出「20週年手沖」與限店供應的「20週年精選」，以紅色莓果、紅花及蜜香紅茶等風味層次呈現咖啡特色，另有週年紀念濾掛咖啡限量供應。周邊商品方面，包含150元的CAMA CAFE小燈箱，以及預計12月14日開賣、睽違5年再度回歸的20週年大象杯，另有咖啡豆精靈Beano杯塞與盲盒。
兩間旗艦店同步推出週年限定套餐，包含老薑麻油煨雞義大利麵、塔香爆炒蛤蜊義大利麵、大人的島嶼仙草冰，以及台灣精品島嶼手沖等特色飲品，套餐價699元。其中，豆留文青更與天衍互動團隊合作，於活動期間每晚在松菸鍋爐房建築外牆播放光雕投影，結合歷史建築與當代藝術。
會員也可透過APP領取消費滿200元折20元、紀念濾掛單包折5元及週年手沖、精選折20元等優惠，部分優惠可重複使用。CAMA CAFE表示，期望透過週年新品與限定體驗，讓咖啡愛好者在熟悉的風味中，發現品牌持續創新的不同面貌。
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