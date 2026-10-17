果香交織經典風味！傑克丹尼黑莓威士忌亮相 信義區打造潮流盛宴
美國田納西威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel's）推出全新「田納西黑莓風味」（Tennessee Blackberry），以經典 Old No.7 威士忌為基底，融入黑莓果香，拓展風味威士忌的品飲選擇。為迎接新品上市，品牌於10月16日至17日在台北信義區 Home Hotel 舉辦限定體驗活動，集結黑莓特調、街頭藝術、刺青貼紙與音樂演出，將威士忌文化延伸至潮流生活場景。
新品以鮮明黑莓香氣為特色，融合 Old No.7 熟悉的威士忌風味，入口可感受到濃郁莓果氣息，並帶有香草、烘烤橡木與蜂蜜香調，尾韻則交織黑莓、烘烤堅果等層次。除了加入冰塊直接品飲，也能搭配不同材料調製雞尾酒，呈現果香與威士忌風味的多元變化。
活動以品牌精神「There's Only One Jack」為主軸，規劃四大體驗。現場邀請街頭藝術家 VASTAR 傅星翰參與創作，透過色彩與圖案共創藝術作品；另與刺青品牌「太陽龍宮 MOON FACE DRAGON TEMPLE」主理人 York Yeh 合作，提供多款刺青貼紙，讓參與者以圖騰展現個人風格。互動遊戲則以 Old No.7 的數字7為靈感，邀請民眾挑戰精準停在7秒，並體驗新品黑莓扭蛋。
現場同步推出四款黑莓調酒，包括搭配薑汁汽水的「黑莓氣泡」、結合檸檬與薄荷的「黑莓鮮果」、以檸檬酸香襯托莓果風味的「黑莓檸夏」，以及呈現濃郁莓果層次的「黑莓複郁」，從清爽氣泡到飽滿果香，展現新品不同面貌。
音樂演出也是活動亮點之一。10月16日晚間由 DJ Swallown 妖嬌及創作歌手KIRE接力登台，17日則由 DJ Pei Pei 帶來演出，為週末夜晚增添音樂氛圍。透過新品品飲、藝術互動與現場演出，傑克丹尼邀請消費者探索黑莓風味，也以自己的方式體驗品牌所代表的個性與態度。
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