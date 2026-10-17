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果香交織經典風味！傑克丹尼黑莓威士忌亮相 信義區打造潮流盛宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑莓複郁透過黑莓與香甜莓果風味的層層堆疊，讓果香沉入更深的層次，入口柔潤，餘韻如夜色般悠長，展現濃郁且迷人的莓果魅力。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑莓複郁透過黑莓與香甜莓果風味的層層堆疊，讓果香沉入更深的層次，入口柔潤，餘韻如夜色般悠長，展現濃郁且迷人的莓果魅力。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國田納西威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel's）推出全新「田納西黑莓風味」（Tennessee Blackberry），以經典 Old No.7 威士忌為基底，融入黑莓果香，拓展風味威士忌的品飲選擇。為迎接新品上市，品牌於10月16日至17日在台北信義區 Home Hotel 舉辦限定體驗活動，集結黑莓特調、街頭藝術、刺青貼紙與音樂演出，將威士忌文化延伸至潮流生活場景。

新品以鮮明黑莓香氣為特色，融合 Old No.7 熟悉的威士忌風味，入口可感受到濃郁莓果氣息，並帶有香草、烘烤橡木與蜂蜜香調，尾韻則交織黑莓、烘烤堅果等層次。除了加入冰塊直接品飲，也能搭配不同材料調製雞尾酒，呈現果香與威士忌風味的多元變化。

活動以品牌精神「There's Only One Jack」為主軸，規劃四大體驗。現場邀請街頭藝術家 VASTAR 傅星翰參與創作，透過色彩與圖案共創藝術作品；另與刺青品牌「太陽龍宮 MOON FACE DRAGON TEMPLE」主理人 York Yeh 合作，提供多款刺青貼紙，讓參與者以圖騰展現個人風格。互動遊戲則以 Old No.7 的數字7為靈感，邀請民眾挑戰精準停在7秒，並體驗新品黑莓扭蛋。

現場同步推出四款黑莓調酒，包括搭配薑汁汽水的「黑莓氣泡」、結合檸檬與薄荷的「黑莓鮮果」、以檸檬酸香襯托莓果風味的「黑莓檸夏」，以及呈現濃郁莓果層次的「黑莓複郁」，從清爽氣泡到飽滿果香，展現新品不同面貌。

音樂演出也是活動亮點之一。10月16日晚間由 DJ Swallown 妖嬌及創作歌手KIRE接力登台，17日則由 DJ Pei Pei 帶來演出，為週末夜晚增添音樂氛圍。透過新品品飲、藝術互動與現場演出，傑克丹尼邀請消費者探索黑莓風味，也以自己的方式體驗品牌所代表的個性與態度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傑克丹尼攜手街頭藝術家 VASTAR 傅星翰，以鮮明色彩與充滿張力的塗鴉創作，將全新黑莓風味融入街頭藝術，展現 There’s Only One Jack 的獨特態度。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傑克丹尼攜手街頭藝術家 VASTAR 傅星翰，以鮮明色彩與充滿張力的塗鴉創作，將全新黑莓風味融入街頭藝術，展現 There’s Only One Jack 的獨特態度。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jack Daniel's 傑克丹尼田納西黑莓新品上市活動打造「黑莓挑戰」互動體驗，結合 7 秒挑戰與鮮摘黑莓扭蛋裝置，讓消費者透過趣味互動探索全新黑莓風味。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Jack Daniel's 傑克丹尼田納西黑莓新品上市活動打造「黑莓挑戰」互動體驗，結合 7 秒挑戰與鮮摘黑莓扭蛋裝置，讓消費者透過趣味互動探索全新黑莓風味。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑莓氣泡以黑莓的黑莓果香為基調，搭配薑汁汽水細緻的氣泡與清爽口感，黑莓的果香與淡淡辛香在口中交織，入口清脆，尾韻輕盈上揚，帶來輕快暢飲的風味體驗。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑莓氣泡以黑莓的黑莓果香為基調，搭配薑汁汽水細緻的氣泡與清爽口感，黑莓的果香與淡淡辛香在口中交織，入口清脆，尾韻輕盈上揚，帶來輕快暢飲的風味體驗。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑莓檸夏將黑莓的濃郁果香與檸檬的明亮酸香巧妙結合，酸甜之間襯托出黑莓飽滿而微深的果韻，清透俐落的口感，為經典威士忌增添清爽活力。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑莓檸夏將黑莓的濃郁果香與檸檬的明亮酸香巧妙結合，酸甜之間襯托出黑莓飽滿而微深的果韻，清透俐落的口感，為經典威士忌增添清爽活力。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑莓鮮果以鮮果經輕搗釋放的汁液與香氣，融合黑莓的濃郁果香，搭配檸檬與薄荷的清新氣息，讓莓果風味在杯中舒展，留下柔和而多汁的口感，呈現鮮明且富有層次的風味表現。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑莓鮮果以鮮果經輕搗釋放的汁液與香氣，融合黑莓的濃郁果香，搭配檸檬與薄荷的清新氣息，讓莓果風味在杯中舒展，留下柔和而多汁的口感，呈現鮮明且富有層次的風味表現。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jack Daniel's 傑克丹尼田納西黑莓新品上市活動，以趣味十足的「鮮摘黑莓」扭蛋體驗，讓參與者摘取專屬黑莓扭蛋，獲得品牌限定驚喜，開心展示獨具風格的傑克丹尼黑莓霧黑掛鍊杯。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Jack Daniel's 傑克丹尼田納西黑莓新品上市活動，以趣味十足的「鮮摘黑莓」扭蛋體驗，讓參與者摘取專屬黑莓扭蛋，獲得品牌限定驚喜，開心展示獨具風格的傑克丹尼黑莓霧黑掛鍊杯。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傑克丹尼攜手太陽龍宮主理人 York，將獨特刺青藝術轉化為風格鮮明的貼紙體驗，邀請參與者以喜歡的圖案展現個人態度。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傑克丹尼攜手太陽龍宮主理人 York，將獨特刺青藝術轉化為風格鮮明的貼紙體驗，邀請參與者以喜歡的圖案展現個人態度。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jack Daniel's 全新「傑克丹尼田納西黑莓風味威士忌」正式登場，融合經典田納西威士忌與鮮明黑莓果香，並於活動現場推出四款特色黑莓特調，展現多元品飲風格。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Jack Daniel's 全新「傑克丹尼田納西黑莓風味威士忌」正式登場，融合經典田納西威士忌與鮮明黑莓果香，並於活動現場推出四款特色黑莓特調，展現多元品飲風格。圖／百富門提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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