MONTBLANC二度致敬歌劇天后瑪麗亞卡拉絲 紅寶石色映照熱情與華美

萬寶龍發表致敬歌劇女神瑪麗亞·卡拉絲（Maria Callas）第二部曲特別版書寫工具，延續2023年首作的希臘綠松石色調，本次新作改以濃郁紅寶石色登場。設計靈感源自卡拉絲對奢華珠寶的鍾愛，全系列包含鋼筆、鋼珠筆與原子筆等書寫工具，將傳奇女高音的藝術采風融入現代奢華筆具。

出生於1923年的卡拉絲以同時具備近三個八度音域為表演特色，職涯起步於雅典，1947年於義大利維洛納嶄露頭角。透過美聲唱腔她復興了諸多經典歌劇，其中在貝里尼《諾瑪》（Norma）中飾演的女祭司更成為生涯代表作，1956年躍上《時代》雜誌封面，至今其璀璨影音紀錄仍持續吸引新一代樂迷。

筆款細節深度連結其舞台經典與時尚形象，鍍鉑金筆尾刻有月桂葉圖案與個人簽名，重現《諾瑪》劇中造型；手工鍍銠Au585純金筆尖則鐫刻其著名的煙燻眼線與「La Divina」綽號。筆夾鑲嵌花瓣形狀紅色合成寶石，巧思呼應1965年以其命名的同名玫瑰。

同系列同步推出紅寶石色皮革封面筆記本，壓印玫瑰圖案，完整體現卡拉絲優雅永恆的藝術遺產。萬寶龍自1906年創立至今，持續透過精湛工藝連結文化歷史，在卡拉絲逝世將近50年之際，以此精緻造工紀念這位跨時代歌劇巨星的傳奇一生。

致敬瑪麗亞·卡拉絲的萬寶龍特別版鋼筆，筆尖特寫飾有一代歌劇天后經典的煙燻眼線、濃眉，以及其綽號La Divina。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC致敬瑪麗亞·卡拉絲中型筆記本（MB136638），4,800元。圖／萬寶龍提供