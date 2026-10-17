快訊

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

白宮發言人只當5天！記者揭才登場2分鐘就知會下台「 川普害她淪笑柄」

「最強秋老虎」下周一現蹤！賈新興：薔琵颱風不排除接近台灣甚至登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

干邑竟然能搭奶茶？軒尼詩快閃信義區 還有婁峻碩DJ派對一路嗨到月底

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
10月16日晚間21時，將由歌手婁峻碩SHOU攜手DJ登台演出。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
10月16日晚間21時，將由歌手婁峻碩SHOU攜手DJ登台演出。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

干邑不只能純飲，也能搭奶茶、配漢堡，還能跟著DJ節奏一起玩！軒尼詩年度活動「Hennessy Artistry」暌違多年重返台北，即日起至10月25日進駐信義A19戶外廣場，以「REALM OF MIX 融音之境」為題，結合創意調酒、街頭美食與音樂演出，打造為期10天的城市快閃派對，重新演繹干邑與當代生活的連結。

活動以軒尼詩V.S.O.P.為核心，推出多款創意調飲，包括結合Ginger Ale的氣泡飲，以及融合奶茶風味的特調，藉由熟悉的日常飲品與干邑香氣碰撞，呈現不同於傳統純飲或經典調酒的風味層次。現場也供應漢堡等街頭餐食，讓品飲體驗從正式餐酒場合延伸至更輕鬆的社交情境。

消費者加入軒尼詩LINE官方帳號，即可兌換V.S.O.P. Highball試飲；購買現場指定雞尾酒，還能獲得互動遊戲代幣，有機會兌換調酒體驗，探索干邑更多元的喝法。

空間設計則以品牌標誌性的紅色為主調，結合貨櫃酒吧、DJ舞台、LED視覺與霓虹燈打造的巨型酒瓶意象，營造鮮明的街頭派對氛圍。現場不僅是品飲空間，也規劃拍照與互動裝置，串聯音樂、美食與社交體驗。

音樂演出同樣是活動亮點。10月16日晚間21時，由歌手婁峻碩SHOU攜手DJ登台演出；活動期間週五至週日傍晚安排不同風格的DJ接力演出，10月17日、23日及24日另有驚喜演出，並接續DJ Mashup Party，融合華語流行金曲、KTV經典與派對熱門歌曲，搭配開放麥克風，邀請現場民眾接唱同樂。

從創意調飲到跨曲風混音，「REALM OF MIX 融音之境」試圖打破干邑的傳統飲用印象，讓酒、音樂與街頭文化交會，為信義區增添一處午後可聚、夜晚可玩的期間限定去處。

◎軒尼詩 Hennessy Artistry「融音之境」活動資訊

．活動日期：2026年10月16日（五）至10月25日（日），共十天

．活動地點：台北信義區 A19 戶外廣場（Café from Mars 前空地）

．開放時間：10/17（六）、10/23（五）、10/24（六）：15:00－23:00

10/18（日）、10/25（日）：15:00–21:00

10/19–10/22（一至四）：18:00–21:00

．入場方式：免費入場，現場依人流管制

．媒體日主秀：婁峻碩 SHOU｜10月16日（五）21:00，戶外開放民眾觀賞

．驚喜演出：10月17日、23日、24日 21:00–21:30，演出者名單現場揭曉

．DJ Session：週五至週六傍晚 18:00–21:00，多組 DJ 接力演出

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+奶茶。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+奶茶。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy融音之境限定快閃店位於台北信義區 A19 戶外廣場。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hennessy融音之境限定快閃店位於台北信義區 A19 戶外廣場。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+薑汁汽水。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+薑汁汽水。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy融音之境聯名套餐。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hennessy融音之境聯名套餐。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

快閃 軒尼詩 奶茶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中爵士音樂節亮點！亞伯樂打造巨型爵士雙鼓 5款威士忌一次品鑑

軒尼詩百樂廷登上東方快車！郎朗、江振誠聯手演繹頂級干邑新風貌

飲料控快衝！珍珠奶茶竟然能「加酒」？馬爹利攜手天仁茗茶推出夢幻聯名「法式酒香酩茶系列」微醺特調

迎2027！饗A Joy跨年訂位這天開搶 饗饗、旭集加開倒數場次

相關新聞

MONTBLANC二度致敬歌劇天后瑪麗亞卡拉絲 紅寶石色映照熱情與華美

萬寶龍發表致敬歌劇女神瑪麗亞·卡拉絲（Maria Callas）第二部曲特別版書寫工具，延續2023年首作的希臘綠松石色調，本次新作改以濃郁紅寶石色登場。設計靈感源自卡拉絲對奢華珠寶的鍾愛，全系列包含鋼筆、鋼珠筆與原子筆等書寫工具，將傳奇女高音的藝術采風融入現代奢華筆具。

干邑竟然能搭奶茶？軒尼詩快閃信義區 還有婁峻碩DJ派對一路嗨到月底

干邑不只能純飲，也能搭奶茶、配漢堡，還能跟著DJ節奏一起玩！軒尼詩年度活動「Hennessy Artistry」暌違多年重返台北，即日起至10月25日進駐信義A19戶外廣場，以「REALM OF MIX 融音之境」為題，結合創意調酒、街頭美食與音樂演出，打造為期10天的城市快閃派對，重新演繹干邑與當代生活的連結。

野蠻人、死靈法師集合！六福村聯名暗黑破壞神 IV祭玩家優惠

經典電玩「暗黑破壞神」地獄戰場降臨六福村！萬聖慶典「墓碑鎮」迎來10周年，今年攜手暴雪娛樂「暗黑破壞神 IV」，將充滿詛咒的黑暗世界搬進西部鬼鎮，玩家今起至11月22日憑遊戲角色享499元入園，10月24日Cosplay更有機會免費入園。

225元吃得到！樂檸漢堡結合鹿港鰻魚推蒲燒鰻魚堡 嘗鮮限時開賣

你吃過「鰻魚漢堡」嗎？彰化縣政府攜手台灣在地漢堡品牌「樂檸漢堡 THEFREEN BURGER」，將經典蒲燒風味融入創意漢堡，嚴選彰化縣鹿港鎮養殖的鰻魚，推出期間限定新品「台灣蒲燒鰻魚堡」，即日起在全台樂檸漢堡門市及各門市外送平台同步販售，限量供應至12月15日。

星巴克新制惹議…為何不全品項漲15元？內行人揭暗黑真相

星巴克客製化收費新制引發爭議，網友質疑何不全品項漲15元；有消費者因去冰後飲料量減少，改以熱飲加冰自製冰飲。

「小熊維尼 友你相繪」台中站登場！百年經典小熊維尼進駐 iFG遠雄廣場

響應中部《小熊維尼》粉絲的熱烈期待，「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店於2026年10月17日至2027年1月3日移師台中，在iFG遠雄廣場台中店溫暖續航。延續台北站廣受喜愛的繪本主題與百畝森林場景，邀請粉絲一同漫步繪本世界，感受跨越百年的經典魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。