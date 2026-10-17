干邑竟然能搭奶茶？軒尼詩快閃信義區 還有婁峻碩DJ派對一路嗨到月底

干邑不只能純飲，也能搭奶茶、配漢堡，還能跟著DJ節奏一起玩！軒尼詩年度活動「Hennessy Artistry」暌違多年重返台北，即日起至10月25日進駐信義A19戶外廣場，以「REALM OF MIX 融音之境」為題，結合創意調酒、街頭美食與音樂演出，打造為期10天的城市快閃派對，重新演繹干邑與當代生活的連結。

活動以軒尼詩V.S.O.P.為核心，推出多款創意調飲，包括結合Ginger Ale的氣泡飲，以及融合奶茶風味的特調，藉由熟悉的日常飲品與干邑香氣碰撞，呈現不同於傳統純飲或經典調酒的風味層次。現場也供應漢堡等街頭餐食，讓品飲體驗從正式餐酒場合延伸至更輕鬆的社交情境。

消費者加入軒尼詩LINE官方帳號，即可兌換V.S.O.P. Highball試飲；購買現場指定雞尾酒，還能獲得互動遊戲代幣，有機會兌換調酒體驗，探索干邑更多元的喝法。

空間設計則以品牌標誌性的紅色為主調，結合貨櫃酒吧、DJ舞台、LED視覺與霓虹燈打造的巨型酒瓶意象，營造鮮明的街頭派對氛圍。現場不僅是品飲空間，也規劃拍照與互動裝置，串聯音樂、美食與社交體驗。

音樂演出同樣是活動亮點。10月16日晚間21時，由歌手婁峻碩SHOU攜手DJ登台演出；活動期間週五至週日傍晚安排不同風格的DJ接力演出，10月17日、23日及24日另有驚喜演出，並接續DJ Mashup Party，融合華語流行金曲、KTV經典與派對熱門歌曲，搭配開放麥克風，邀請現場民眾接唱同樂。

從創意調飲到跨曲風混音，「REALM OF MIX 融音之境」試圖打破干邑的傳統飲用印象，讓酒、音樂與街頭文化交會，為信義區增添一處午後可聚、夜晚可玩的期間限定去處。

◎軒尼詩 Hennessy Artistry「融音之境」活動資訊

．活動日期：2026年10月16日（五）至10月25日（日），共十天 ．活動地點：台北信義區 A19 戶外廣場（Café from Mars 前空地） ．開放時間：10/17（六）、10/23（五）、10/24（六）：15:00－23:00 10/18（日）、10/25（日）：15:00–21:00 10/19–10/22（一至四）：18:00–21:00 ．入場方式：免費入場，現場依人流管制 ．媒體日主秀：婁峻碩 SHOU｜10月16日（五）21:00，戶外開放民眾觀賞 ．驚喜演出：10月17日、23日、24日 21:00–21:30，演出者名單現場揭曉 ．DJ Session：週五至週六傍晚 18:00–21:00，多組 DJ 接力演出

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Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+奶茶。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy融音之境限定快閃店位於台北信義區 A19 戶外廣場。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hennessy 限定特調，Hennessy V.S.O.P+薑汁汽水。圖／軒尼詩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康