野蠻人、死靈法師集合！六福村聯名暗黑破壞神 IV祭玩家優惠

經典電玩「暗黑破壞神」地獄戰場降臨六福村！萬聖慶典「墓碑鎮」迎來10周年，今年攜手暴雪娛樂「暗黑破壞神 IV」，將充滿詛咒的黑暗世界搬進西部鬼鎮，玩家今起至11月22日憑遊戲角色享499元入園，10月24日Cosplay更有機會免費入園。

六福村表示，今年墓碑鎮10周年推出日間遊行「墓碑鎮的異界狂想曲」、夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」及惡靈餐廳秀「芮妮的無限詛咒」，並與「暗黑破壞神 IV」跨界合作，將遊戲中的黑暗世界觀帶進園區。

其中惡靈餐廳是今年聯名活動主要據點，遊客除可欣賞「芮妮的無限詛咒」、享用萬聖節套餐，也推出「暗黑破壞神」系列主題啤酒及限定周邊商品。訂購萬聖節套餐可用199元加購主題啤酒，單瓶售價350元、兩瓶499元，另有啤酒搭配專屬冰霸杯組合，周邊則包括黑暗風格抱枕及冰霸杯。

園方指出，10月16日至11月22日期間，玩家只要出示本人Battle.net帳號及「暗黑破壞神 IV」遊戲角色，即可享每張499元入園優惠；10月24日更推出單日限定「DIV Day暗黑日」，Cosplay角色變裝還原度達70%以上者，可免費入園，若至惡靈餐廳點用套餐，另贈聯名啤酒1瓶。

此外，10月24日前100名購票入園的「暗黑破壞神」玩家，還可獲得「六福村X暗黑破壞神」驚喜憑證，免費體驗「地獄圖騰彩繪」，以遊戲元素打造專屬印記。

墓碑鎮10周年表演一路持續至11月22日，日間遊行「墓碑鎮的異界狂想曲」每日登場；夜間遊行「墓碑鎮：鹿魔覺醒」及惡靈餐廳秀「芮妮的無限詛咒」，則於周五至周日及國定假日演出，實際活動內容、演出時間及票價依園方最新公告為準。