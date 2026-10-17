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225元吃得到！樂檸漢堡結合鹿港鰻魚推蒲燒鰻魚堡 嘗鮮限時開賣
你吃過「鰻魚漢堡」嗎？彰化縣政府攜手台灣在地漢堡品牌「樂檸漢堡 THEFREEN BURGER」，將經典蒲燒風味融入創意漢堡，嚴選彰化縣鹿港鎮養殖的鰻魚，推出期間限定新品「台灣蒲燒鰻魚堡」，即日起在全台樂檸漢堡門市及各門市外送平台同步販售，限量供應至12月15日。
農業處指出，樂檸漢堡此次推出的「台灣蒲燒鰻魚堡」，選用彰化在地養殖鰻魚，搭配金黃厚實的厚蛋燒，重現日式鰻魚丼與玉子燒的經典組合。
鰻魚肉質軟嫩厚實，搭配非籠飼雞蛋製作的滑嫩厚蛋燒，充分吸收蒲燒醬汁的鹹甜風味，帶來豐富的味覺層次。據了解，「台灣蒲燒鰻魚堡」單點價格是225 元、套餐290 元。
彰化縣政府指出，鹿港鎮及福興鄉擁有鰻魚養殖的產業基礎，此次透過縣府積極媒合，促成在地漁產與餐飲品牌跨界合作，為傳統漁產開拓創新應用與多元行銷管道，期盼藉由品牌通路與創新料理，讓彰化鰻魚的好滋味走進全台消費者的生活，讓更多人看見在地養殖產業的價值。
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