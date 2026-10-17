星巴克新制惹議…為何不全品項漲15元？內行人揭暗黑真相

星巴克日前實施新的客製化收費規則引發爭議，不少消費者因此感到不滿。對此，一名網友好奇，星巴克為何不乾脆直接全品項調漲飲品價格，反而推出更複雜的收費方式？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「星巴克直接漲15元不就好了？」為題，指出近期看到不少人為了飲料容量爭論不休，認為星巴克與其增加客製化收費項目，不如直接因應成本及人力上漲，全品項飲品調漲15元，或許引發幾天討論後就能平息風波。

貼文一出後，不少網友都表示「你怎麼會有星巴克明年沒有要漲價的錯覺？照樣漲啊」、「後面還是要漲好嗎！避免被說漲30元」、「這招要明年用」、「為什麼你會覺得補冰加錢，明年就不會漲價」、「直接漲價還比較不會被罵，頂多被說盤」、「當然現在先省暗賺15塊，明年才能用成本上漲這理由再漲15塊」。

不過，也有網友理性回應「又不是每個都要去冰」、「沒去冰的幹嘛跟你一起漲價」。

事實上，星巴克客製化收費新制上路後，部分消費者發現，冰飲選擇去冰後，杯中飲料量明顯減少。本站曾報導，一名男網友分享自己的應對方式，先點一杯熱醇濃抹茶那堤，再向店員索取一整杯冰塊，最後將熱飲倒入冰塊杯中，就能自行調成一杯冰飲，他也藉此提出疑問，未來是否連冰塊都可能成為收費項目？

對此，網友紛紛稱讚「星巴克駭客」、「高手中的高手」、「機智的星巴克生活」、「見招拆招」、「也算是一個解決辦法」、「聰明！下次去試試看」、「以後要喝只能這樣點」、「你這招會讓大家都學起來」、「這個太厲害了」。