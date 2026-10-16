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2026蝦皮金選獎揭曉！52位賣家獲獎 在地品牌、無包裝實踐成新亮點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物今日（10月16日）舉辦2026年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位賣家入圍，共有52位賣家獲獎。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今日（10月16日）舉辦2026年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位賣家入圍，共有52位賣家獲獎。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物今日（10月16日）舉辦2026年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位賣家入圍，共有52位賣家獲獎。今年金選獎從經營表現、服務品質、品牌發展到永續實踐等面向進行評選，並新增「台灣在地品牌力獎」及「無包裝永續實踐獎」，鼓勵更多賣家投入在地品牌經營與永續實踐，也藉此感謝賣家夥伴長期以來與蝦皮購物攜手前行。蝦皮購物將持續投入平台服務、數位工具與物流資源回應賣家經營需求，攜手探索更多成長機會。

今年蝦皮購物攜手OpenAI，將向符合資格的賣家開放6個月ChatGPT Business免費試用，協助賣家探索AI工具在日常經營中的應用。活動現場特別邀請OpenAI團隊進行專題分享，介紹ChatGPT如何實際運用於中小型賣家的日常營運，涵蓋分析、顧客溝通及工作流程自動化等面向。透過AI工具與實務應用資源，蝦皮購物期望降低賣家使用新科技的門檻，提升經營效率。

蝦皮購物台灣及菲律賓總經理李毓晨表示，金選獎不只是肯定賣家夥伴的經營成果，更重要的是藉此感謝長期與蝦皮購物並肩前行的夥伴。面對持續變化的市場與消費需求，賣家夥伴的投入與回饋，也是蝦皮購物持續精進平台服務、優化工具與資源的重要動力。

●MIT在地品牌走出多元成長路徑

為鼓勵更多台灣在地賣家持續深耕，蝦皮購物今年新增「台灣在地品牌力獎」，並持續透過「台灣精選商品推廣專案」提供多元平台資源，支持在地賣家拓展線上市場。本屆獎項由「Vero&Nique維諾妮卡官方旗艦店」、「AREXSPORT運動機能服飾」及「BELEX—倍力適專業醫療護具品牌」共同獲得肯定。

深耕台灣家居鞋市場逾25年、隸屬太松企業的Vero&Nique維諾妮卡，從機能性家居鞋起步，逐步累積市場口碑，2025、2026年旗下產品陸續獲得iF、紅點、金點設計獎及台灣MIT金選肯定。太松企業副總經理李軒銘表示，經營蝦皮期間，團隊善用賣家中心「數據中心」，從每日流量、訪客數到商品銷售表現掌握市場變化，將數據運用於備貨、主打商品及新品開發，讓經營決策從過去仰賴經驗逐步轉向以數據作為依據。

從在地製造走向品牌化經營的AREXSPORT，自1975年從襪子製造起家，歷經第二代接手與產業轉型，持續透過技術與產品創新尋找新的市場機會，並於2016年推出「小創襪」，將台灣山岳、地方文化等在地元素融入設計，走出傳統製造的差異化定位。AREXSPORT總經理吳尚蘴表示，襪品具有多雙購買、搭配選購的特性，團隊運用後台的「促銷組合」功能，成功帶動每筆訂單客單價提升逾30%；同時透過「聊聊」提供即時的尺寸建議與送禮指南，降低消費者選購疑慮與退換貨情形，也進一步提升轉單機會。

●九圓科技8成訂單響應無包裝

今年響應永續而新增的「無包裝永續實踐獎」由「GLASS貼膜達人」及「九圓科技」共同獲得肯定。九圓科技自2019年加入蝦皮購物，隨著電商訂單規模逐步擴大，包裝所需的人力與耗材也成為日常營運的重要課題，2025年導入蝦皮「環保無包裝」服務後，目前已有約8成訂單採無包裝方式出貨，每月節省超過4成的人力及出貨成本。九圓科技執行長歐佩雲表示，消費者對無包裝的接受度持續提升，不少買家正面回饋能減少額外紙箱及包材，不只回應永續，也成為優化日常營運的新方式。

未來蝦皮購物將持續從賣家實際經營需求出發，推出不同計畫與服務，涵蓋數位工具、物流及永續等面向，為中小賣家提供更多元的經營資源，與賣家共同因應市場變化、掌握電商發展新機會。

九圓科技執行長歐佩雲（左）獲無包裝永續實踐獎，AREXSPORT總經理吳尚蘴獲台灣在地品牌力獎。圖／蝦皮購物提供
九圓科技執行長歐佩雲（左）獲無包裝永續實踐獎，AREXSPORT總經理吳尚蘴獲台灣在地品牌力獎。圖／蝦皮購物提供

「蝦皮金選獎」活動現場邀請OpenAI團隊進行專題分享，介紹ChatGPT如何實際運用於中小型賣家日常營運。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮金選獎」活動現場邀請OpenAI團隊進行專題分享，介紹ChatGPT如何實際運用於中小型賣家日常營運。圖／蝦皮購物提供

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