iPhone Duo下周五開賣 台灣大、遠傳預購起跑

台南市區鐵路地下化影響沿線三百多戶拆遷，居民當年組反南鐵東移自救會抗爭，迄今內心未平復。最後拒拆遷兩戶之一的黃春香說，當年百歲老母親受拆屋刺激，舉拐杖罵她不孝女，並於隔年過世，是她心中永遠的痛；另一戶、自救會長陳致曉怒批政府掠奪土地，未來絕不搭這條地下火車路線。

2026-10-17 00:04