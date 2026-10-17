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iPhone Duo下周五開賣 台灣大、遠傳預購起跑
Apple首款折疊手機iPhone Duo即將在下周五開賣，台灣大昨（16）日宣布，myfone網路門市將於昨晚8時開放iPhone Duo單機預購、10月23日開賣；遠傳則於昨日早上10時開放搭資費、買空機；遠傳friDay購物則同步Apple官方於昨日晚間8時開放線上空機預購。
日前iPhone 18 Pro系列手機預購時，電信業者也進行iPhone Duo限量預約預購，中華電信日前就宣布，開放預約iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款折疊新機iPhone Duo，2分鐘內即預約額滿。
台灣大表示，iPhone Duo前波預約率先掀起果粉關注，myfone網路門市日前開放預約後僅2分鐘即額滿。
遠傳執行副總趙憶南表示，iPhone Duo不只是iPhone產品線新增一款折疊機種，更重要的是，Apple正式加入折疊機市場，有望加速市場關注與產業競爭，成為推動折疊機市場發展的重要動能。
趙憶南說，iPhone Duo預期將吸引忠實果粉與科技嘗鮮族、高階商務人士、多工工作者、內容創作者，及重視設計與使用體驗等族群。
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