「小熊維尼 友你相繪」台中站登場！百年經典小熊維尼進駐 iFG遠雄廣場

響應中部《小熊維尼》粉絲的熱烈期待，「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店於2026年10月17日至2027年1月3日移師台中，在iFG遠雄廣場台中店溫暖續航。延續台北站廣受喜愛的繪本主題與百畝森林場景，邀請粉絲一同漫步繪本世界，感受跨越百年的經典魅力。

圖／有你共創提供

穿梭百年經典，走進小熊維尼的繪本世界

本次台中站延續台北站的設計，將小熊維尼不同年代的經典元素融入整體空間，讓粉絲在探索展區的過程中，感受跨越百年的角色變化與故事魅力。展區以巨型繪本拱門打造入口意象，彷彿走進小熊維尼的繪本世界。現場同步重現經典繪本手稿與百畝森林場景，從細膩手繪筆觸的經典手稿，到後來深植人心的動畫形象，呈現維尼一路走來的角色演進，讓粉絲在經典與熟悉的故事場景中，感受歷久彌新的療癒魅力。

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攜手台日人氣插畫家，重新演繹小熊維尼與夥伴們的故事

除了經典繪本內容，本次也帶來由8位人氣台日插畫家以各自獨具特色的畫風，重新演繹小熊維尼與夥伴們的故事，賦予百年經典展嶄新形象。台灣插畫家「黃阿瑪的後宮生活」、「咻咻熊」及「KINGJUN」以角色與好友間的情誼為創作主題，透過鮮明的創作風格注入全新的療癒樣貌；來自日本的人氣插畫家「nagano」、「Honobono」、「Lommy」、「mojiji」與「Kanahei」，則以不同視角描繪溫馨日常，呈現各具特色的作品風格。現場除了能一次欣賞8位插畫家的創作作品，也能入手插畫家系列限定商品，將喜愛的作品化為日常收藏。

此外，台灣插畫家系列也同步推出專屬 LINE 貼圖【小熊維尼 台灣人氣插畫家大集合！】，讓粉絲能將療癒可愛的維尼角色魅力延伸至日常友誼談天中，無論是搞怪還是療癒，這款逗趣感滿點的維尼貼圖絕對值得你收藏。

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超過300款限定周邊登場，台中站再推出限定新品

台中站延續台北站熱銷的超過300款限定商品，包含「百變維尼吊飾盲盒」、「經典絨毛玩偶」、「香氛絨毛吊飾」等人氣周邊，滿足粉絲收藏需求；同時也特別推出台中站獨家新品，帶來更多元的周邊選擇。全新推出的「好友自拍鏡」與「維尼行李吊牌」，無論日常使用或出遊旅行，都能讓維尼商品陪伴粉絲走遍世界，留下專屬的旅行足跡；具備角色獨特香味的「百畝森林香氛片」，將熟悉的故事角色化為療癒氣息，帶來不同於以往的收藏體驗。此外，還有插畫家系列精緻「燈箱吊飾」，結合不同創作者的特色畫風，讓經典角色以更多元的形式融入日常。

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多元收藏與互動體驗，感受小熊維尼的療癒魅力

人氣手作體驗商品也將同步來到台中站！「繪本明信片套組」可從多款設計明信片中自由挑選6張，組合成專屬於自己的維尼主題繪本，透過不同畫面串起屬於自己的故事，讓收藏也能成為一場小小的創作；「粒粒公仔」則集結小熊維尼於不同風格作品中的經典造型，粉絲不僅能一次收藏維尼歷年來的多元樣貌，更能自由搭配粒粒公仔裝飾配件，親手組合出獨一無二的維尼收藏。

現場還有巨型「經典回顧繪本燈箱」抽獎活動，打造充滿趣味的消費體驗，粉絲可透過每次 350 元的抽獎試試手氣，有機會獲得價值千元以上的精美好禮，在收藏周邊之餘也增添更多驚喜。此外，台中場也推出全新限定滿額贈，單筆消費滿1,000元即可獲得「100週年限定好友拼圖磁鐵」，並將定期推出不同款式，邀請粉絲持續收藏。

走進百畝森林，找回屬於每個人的童心與笑容

走進「百畝森林」，彷彿置身於小熊維尼與夥伴們的經典故事場景之中，從角色、畫面到細節，重新感受那份簡單而純粹的快樂。現場除了豐富的展區與限定商品，也設置多款適合拍照留念的場景，讓粉絲留下專屬於自己的美好回憶。

「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店將於2026年10月17日至2027年1月3日於 iFG遠雄廣場台中店登場，邀請大小朋友一起走進百畝森林，暫時放慢生活的腳步，在小熊維尼系列商品的陪伴下，找回久違的童心與笑容，也收藏一段屬於自己的維尼100週年紀念回憶。

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展覽名稱：小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店（台中站）

展覽期間：2026年10月17日（六）至2027年1月3日（日）

展覽地點：iFG遠雄廣場台中店一樓廣場

營業時間：平日 11:00-22:00 / 例假日 10:30-22:00

票價資訊：免費入場

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