Daniel Wong 2026臺北時裝週發表《Dress Code》系列 符碼拆解再編程

華裔設計師品牌Daniel Wong於空總台灣當代文化實驗場發表全新《Dress Code》系列，首度邀請華語搖滾樂團八三夭跨界走秀並擔綱演出嘉賓，成為全場最大亮點。本季大秀以服裝作為無聲語言，在規範與自由之間尋求平衡，透過立體剪裁與靈活的單品解構拼接手法，打破傳統穿搭框架與日常身分界線。

八三夭團員身穿品牌量身訂製服飾獻出伸展台處女秀，以各自獨特的穿搭性格為大秀揭開序幕。走秀結束後，團員迅速於舞台合體帶來爆發力十足的LIVE現場演出，結合多首經典曲目與節奏感重音，將聲音表達與服裝視覺完美交融，完美詮釋品牌核心的狂野精神。

本季設計以軍綠、玫瑰粉與黑白色等特定色調構築整體色彩。軍綠色展現秩序與沉穩，玫瑰粉注入溫度，黑白兩色則平衡正式感與都會現代風格。核心印花「The Language of Dress」重新解構馬術元素，將DW Monogram、繩結、馬銜、馬具與躍動駿馬圖騰相互疊加，詮釋紀律與自由奔放的雙重意象。

面料運用柔性蕾絲、鏤空設計、結構皮革、重組格紋與燈芯絨，創造豐富的視覺與觸感層次。大量立體剪裁讓服裝偏離既有結構，在身體之外延伸出如雕塑般的嶄新空間感。挺拔的襯衫則可隨性轉化為俐落夾克，精緻洋裝也能化作日常休閒服飾，完美重新定義Smart Casual風格。

Daniel Wong於2026臺北時裝週發表全新系列《Dress Code》，探索穿著規範與個人表達間的關係。圖／Daniel Wong提供

長風衣被拆解重組，拼接上設計師愛用的數位印花，宛如將服裝的符碼（code）拆解、重新編程。圖／Daniel Wong提供

馬術、皮革、天馬行空的印花、重新拆解的西裝面料，成為服裝混搭實驗的樂趣所在。圖／Daniel Wong提供

設計師Daniel Wong。圖／Daniel Wong提供