遠傳friDay購物今晚8點開放限量預購iPhone Duo！ 舊換新最高折5萬元

Apple首款摺疊手機iPhone Duo正式登場，遠傳今日（10月16日）早上10點起開放搭資費／買空機預約，遠傳friDay購物則同步Apple官方於今日晚間8點開放線上空機預購。遠傳針對iPhone Duo推出多元購機優惠，不論搭配資費或購買空機，同時申辦舊換新機最高享5萬元折扣，以申辦5G 1,599元資費方案為例，搭配舊機回收折扣，iPhone Duo 256G最低0元帶回家；10月底前再享VIP最高折5,000元、限時加送國外漫遊上網8GB流量券，以及加值服務最高4個月免月租等優惠。

iPhone Duo採用5.4吋外螢幕與7.6吋內螢幕，內外螢幕擁有相同顯示比例，展開後可透過「分割顯示」並排使用兩個App，滿足影音娛樂、多工處理及行動工作的使用需求。新機搭載A20 Pro晶片，採用5級鈦金屬機身與精密軸承結構，具備IP68等級防潑抗水與防塵能力；使用外螢幕時，影片播放時間最長可達44小時，顏色則有星光白色與夜空色，採用5級鈦金屬製成，並拋光至鏡面外觀。

遠傳執行副總趙憶南表示，iPhone Duo預期將吸引5大族群關注，包括忠實果粉與科技嘗鮮族、高階商務人士、多工工作者、內容創作者，以及重視設計與使用體驗的高消費力果粉。尤其展開後的大螢幕結合多工處理功能，可同時支援內容瀏覽、商務溝通、文件處理及創作需求，有望為高階手機市場開拓新的成長機會。

趙憶南進一步表示，從先前市場登記與購買意向觀察，約有2成至2成5的消費者選擇iPhone Duo，其中約8成原本就是iPhone用戶，顯示初期需求主要來自既有果粉及科技嘗鮮族。後續能否帶動其他作業系統用戶轉入，仍有待市場觀察，但隨著更多消費者認識摺疊機的使用情境，整體摺疊機用戶規模可望持續提升。

遠傳今年為新機iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo推出8大好康，包含加碼抽百萬美食金、舊換新機折扣、指定配件優惠、漫遊與餐飲好禮、VIP與資費加碼、彈性分期、遠傳friDay聯名卡回饋，以及加值服務優惠等。自10月23日起，至遠傳購買iPhone Duo並同時申辦舊換新機，不論搭配資費或購買空機，最高可享5萬元折扣；10月31日前搭配指定資費方案，VIP最高再折5,000元、月月加送國內上網8GB流量，限時再加贈國外漫遊上網流量券。

活動期間完成指定資格，還可參加「百萬美食金」抽獎，預計抽出600名得主，每名可獲得價值1,800元的「去哪吃APP」美食金；限量登記送「去哪吃」和漢堡王專屬優惠。指定配件三防組75折起，Energea充能組加購價2,990元（適用iPhone 18 Pro系列），並提供遠傳friDay聯名卡最高5%回饋，指定信用卡最高24期（限遠傳直營門市消費）或無卡分期0利率等多元支付方式。

遠傳friDay購物將於今日晚間8點同步Apple官方開放iPhone Duo空機預購，限量推出兩大限定組合，包括「影音享樂組」iPhone Duo 256GB 5G＋AirPods 5配備無線充電盒、「商務套件組」iPhone Duo 256GB 5G＋Apple Pencil（USB-C）。於遠傳friDay購物購買iPhone Duo任一組合，即可享悠遊付最高2,800元與遠傳friDay聯名卡最高5%等總價值最高5,175元的超值回饋；遠傳用戶至「遠傳心生活App」領券，更可享有「快速通關」優先出貨特權。此外，iPhone 18 Pro / Pro Max也同步現貨供應中，同享最高5,175元的超值回饋。

遠傳旗下Apple經銷商德誼數位也同步開放iPhone Duo預約登記，並持續提供iPhone、iPad、Mac及Apple Watch等全系列商品，後續也將陸續導入HomePod mini 2與Apple TV 4K，滿足果粉從個人行動裝置、工作學習到居家娛樂的多元需求。

●附註：詳細活動內容以官網、門市公告為準。