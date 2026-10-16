香菜入侵和牛火鍋！和牛涮4款新吃法登場 壽喜燒、壽司到甜點一次吃

香菜控開鍋！王品集團旗下和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，即日起至11月30日推出期間限定香菜料理，從壽喜燒鍋物、炙燒和牛壽司、香菜燒到花生鯛魚燒霜淇淋，一口氣端出4款創意吃法，讓香菜從鍋物一路延伸至甜點。活動期間也祭出套餐升級、兌換時令海鮮等優惠，邀請喜愛香菜的民眾揪友挑戰辛香滋味。

這次活動的主打亮點，是全新推出的「香菜和牛壽喜燒雙吃」。以甜鹹交織的壽喜燒湯底涮煮澳洲金牌純血和牛，再搭配生食級雞蛋與新鮮香菜享用。和牛經過熱湯輕涮後，裹上滑順蛋液，捲入翠綠香菜一同入口，讓牛肉油脂的鮮甜與香菜特有的辛香相互交融，為經典壽喜燒增添清爽層次。即日起至11月30日，消費和牛系列套餐，即可加價89元體驗這款限定湯頭吃法。

除了鍋物，香菜也成為肉食與甜點的風味配角。「香菜炙燒和牛壽司」以炙燒帶出和牛油脂香氣，再加入香菜提味，藉由肉汁的濃郁與香菜的清新形成對比；「香菜燒」則選用野生海魚製成魚漿，做成口感Q彈的丸子，再撒上花生粉與香菜，呈現鹹甜交織的特色風味。

甜點部分則瞄準台灣人熟悉的花生與香菜組合，推出「香菜花生鯛魚燒霜淇淋」，將花生霜淇淋、米香、花生粉等配料結合鯛魚燒，讓香菜的特殊氣味與花生的濃郁香氣碰撞出不同層次。相關配料可依個人喜好從自助吧取用；「香菜炙燒和牛壽司」與「香菜花生鯛魚燒霜淇淋」兩款限定品項，則須點選898元以上套餐才能享用。

配合香菜系列料理登場，「和牛涮」同步推出期間限定優惠。即日起至11月30日，平日內用消費2客和牛套餐，出示王品瘋美食指定兌換票券，即可免費將湯頭升級為「香菜和牛壽喜燒雙吃」。此外，內用消費2客和牛套餐，出示和牛涮官方粉絲團指定社群貼文畫面，還可兌換時令海鮮1份，讓和牛鍋物再添海鮮選擇。無論是香菜愛好者，還是想嘗試不同火鍋搭配的消費者，都能把握活動期間，從鹹食到甜點一次體驗香菜的多元風味。

香菜花生鯛魚燒霜淇淋，以花生霜淇淋、米香、花生粉，甜鹹交織打造甜點黃金搭檔。圖／王品集團提供

點898元以上套餐，即可無限點香菜炙燒和牛壽司、香菜花生鯛魚燒霜淇淋吃到飽超過癮。圖／王品集團提供