韓國囕盈豚拿下LA LISTE特別獎！ 大巨蛋店卡友預約專屬席次這天開搶

韓國人氣炭火燒肉名店「囕盈豚 남영돈（Namyeongdon）」再獲國際肯定！品牌日前於法國美食與旅遊評鑑指南 LA LISTE 舉辦的 2027 Korea Awards 中，拿下特別獎「Master of Fire」，肯定其在韓式燒肉領域的炭火運用與火候掌握技藝。隨著品牌今年進軍台灣、在台北大巨蛋遠東 Garden City 開設首間海外門市，台灣消費者也能就近體驗來自首爾的炭火燒肉。

LA LISTE 是法國創立的國際美食與旅遊評鑑指南，評選涵蓋餐廳、飯店及甜點店等領域。「Master of Fire」則聚焦韓式燒肉的炭火技術，表彰能精準掌握火候、展現炭火料理實力的代表。對囕盈豚而言，燒肉的美味不只取決於肉品本身，炭火溫度、不同部位的烤製方式、翻烤節奏及最佳入口時機，都是影響風味與口感的關鍵。此次獲獎，也凸顯品牌長期鑽研燒肉技藝的成果。

今年登台的「囕盈豚 NYD Taipei」，延續首爾本店對豬肉部位與炭火燒烤的講究，提供多款不同部位選擇，並由專人桌邊代烤，依據肉質特性調整火候與翻烤節奏，讓消費者不必親自掌握烤肉技巧，也能品嘗炭火帶出的肉香與口感層次。

除了國際獎項加持，品牌也將推出訂位合作。自2026年11月起，「囕盈豚 NYD Taipei」攜手 inline 與國泰世華銀行，開放國泰世華信用卡卡友預訂專屬席次。卡友每月13日下午3時起，可透過指定線上訂位頁面預訂次月席次，實際名額依系統開放情況為準，並須使用國泰世華信用卡完成預訂；相關訂位及取消規範，則以專屬頁面公告為準。

◎囕盈豚 NYD Taipei｜國泰世華卡友專屬訂位資訊

餐廳地址｜臺北市信義區忠孝東路四段517號1樓（臺北大巨蛋園區1F 10號）

營業時間｜週一至週五15:30–23:00；週六、週日11:00–23:00

合作期間｜2026年11月起

訂位資格｜國泰世華信用卡卡友

訂位方式｜透過指定線上頁面預訂

開放時間｜每月13日15:00起，開放預訂次月國泰世華卡友專屬席次

※國泰世華卡友專屬訂位僅限指定開放時間預訂，非開放時間訂位系統將關閉；專屬席次、訂位及取消規範，依實際訂位頁面公告為準。

囕盈豚首間海外門市「囕盈豚 NYD Taipei」進駐台北大巨蛋遠東 Garden City，將韓國本店的炭火燒肉體驗帶進台灣。圖／開展餐飲集團提供