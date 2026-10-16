快訊

拍捏頭錯位照…陸交換生發文稱「小小賴清德拿下」 遭移民署驅逐出境

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國囕盈豚拿下LA LISTE特別獎！ 大巨蛋店卡友預約專屬席次這天開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「囕盈豚 NYD Taipei」延續韓國本店炭火燒烤特色，從火候掌握、翻烤節奏到最佳入口時機，皆由專人桌邊代烤，呈現道地韓式炭火燒肉魅力。圖／開展餐飲集團提供
「囕盈豚 NYD Taipei」延續韓國本店炭火燒烤特色，從火候掌握、翻烤節奏到最佳入口時機，皆由專人桌邊代烤，呈現道地韓式炭火燒肉魅力。圖／開展餐飲集團提供

韓國人氣炭火燒肉名店「囕盈豚 남영돈（Namyeongdon）」再獲國際肯定！品牌日前於法國美食與旅遊評鑑指南 LA LISTE 舉辦的 2027 Korea Awards 中，拿下特別獎「Master of Fire」，肯定其在韓式燒肉領域的炭火運用與火候掌握技藝。隨著品牌今年進軍台灣、在台北大巨蛋遠東 Garden City 開設首間海外門市，台灣消費者也能就近體驗來自首爾的炭火燒肉。

LA LISTE 是法國創立的國際美食與旅遊評鑑指南，評選涵蓋餐廳、飯店及甜點店等領域。「Master of Fire」則聚焦韓式燒肉的炭火技術，表彰能精準掌握火候、展現炭火料理實力的代表。對囕盈豚而言，燒肉的美味不只取決於肉品本身，炭火溫度、不同部位的烤製方式、翻烤節奏及最佳入口時機，都是影響風味與口感的關鍵。此次獲獎，也凸顯品牌長期鑽研燒肉技藝的成果。

今年登台的「囕盈豚 NYD Taipei」，延續首爾本店對豬肉部位與炭火燒烤的講究，提供多款不同部位選擇，並由專人桌邊代烤，依據肉質特性調整火候與翻烤節奏，讓消費者不必親自掌握烤肉技巧，也能品嘗炭火帶出的肉香與口感層次。

除了國際獎項加持，品牌也將推出訂位合作。自2026年11月起，「囕盈豚 NYD Taipei」攜手 inline 與國泰世華銀行，開放國泰世華信用卡卡友預訂專屬席次。卡友每月13日下午3時起，可透過指定線上訂位頁面預訂次月席次，實際名額依系統開放情況為準，並須使用國泰世華信用卡完成預訂；相關訂位及取消規範，則以專屬頁面公告為準。

◎囕盈豚 NYD Taipei｜國泰世華卡友專屬訂位資訊

餐廳地址｜臺北市信義區忠孝東路四段517號1樓（臺北大巨蛋園區1F 10號）

營業時間｜週一至週五15:30–23:00；週六、週日11:00–23:00

合作期間｜2026年11月起

訂位資格｜國泰世華信用卡卡友

訂位方式｜透過指定線上頁面預訂

開放時間｜每月13日15:00起，開放預訂次月國泰世華卡友專屬席次

※國泰世華卡友專屬訂位僅限指定開放時間預訂，非開放時間訂位系統將關閉；專屬席次、訂位及取消規範，依實際訂位頁面公告為準。

囕盈豚首間海外門市「囕盈豚 NYD Taipei」進駐台北大巨蛋遠東 Garden City，將韓國本店的炭火燒肉體驗帶進台灣。圖／開展餐飲集團提供
囕盈豚首間海外門市「囕盈豚 NYD Taipei」進駐台北大巨蛋遠東 Garden City，將韓國本店的炭火燒肉體驗帶進台灣。圖／開展餐飲集團提供

韓國囕盈豚 남영돈（Namyeongdon）榮獲 LA LISTE 2027 Korea Awards「Master of Fire」殊榮，炭火運用與火候掌握技藝獲得肯定。圖／開展餐飲集團提供
韓國囕盈豚 남영돈（Namyeongdon）榮獲 LA LISTE 2027 Korea Awards「Master of Fire」殊榮，炭火運用與火候掌握技藝獲得肯定。圖／開展餐飲集團提供

韓國 燒肉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

迎2027！饗A Joy跨年訂位這天開搶 饗饗、旭集加開倒數場次

摺疊機iPhone Duo明晚開放預購！燦坤獨寵Surpass會員優先卡位新機

國泰世華信用卡累計前三季簽帳金額7,335億元 年增17%

相關新聞

辛拉麵不同通路份量有差？他比對麵體厚度驚呆 全聯小編實測揭曉

泡麵不同通路販售，份量也可能有差異？一名網友近日在Threads分享，發現全聯與全家販售的袋裝辛拉麵，麵體厚度似乎不同，原以為買一送一很划算，沒想到拆開比較後，才驚覺兩者大小有落差。貼文引發討論，全聯小編也親自拿出兩家通路的商品過秤，公布實測結果。

香菜入侵和牛火鍋！和牛涮4款新吃法登場 壽喜燒、壽司到甜點一次吃

香菜控開鍋！王品集團旗下和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」，即日起至11月30日推出期間限定香菜料理，從壽喜燒鍋物、炙燒和牛壽司、香菜燒到花生鯛魚燒霜淇淋，一口氣端出4款創意吃法，讓香菜從鍋物一路延伸至甜點。活動期間也祭出套餐升級、兌換時令海鮮等優惠，邀請喜愛香菜的民眾揪友挑戰辛香滋味。

韓國囕盈豚拿下LA LISTE特別獎！ 大巨蛋店卡友預約專屬席次這天開搶

韓國人氣炭火燒肉名店「囕盈豚 남영돈（Namyeongdon）」再獲國際肯定！品牌日前於法國美食與旅遊評鑑指南 LA LISTE 舉辦的 2027 Korea Awards 中，拿下特別獎「Master of Fire」，肯定其在韓式燒肉領域的炭火運用與火候掌握技藝。隨著品牌今年進軍台灣、在台北大巨蛋遠東 Garden City 開設首間海外門市，台灣消費者也能就近體驗來自首爾的炭火燒肉。

影／桃機美食嘉年華今起登場 女神南珉貞現身體驗機場美食

桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會，邀請人氣啦啦隊女神南珉貞驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食，為活動揭開序幕。活動集結超過20家機場餐飲及伴手禮品牌，推出美食市集、免費試吃及舞台演出，現場打卡還可兌換限量紀念透卡，邀請旅客從桃園機場出發，體驗台灣美食魅力。

基隆500碗名店「素志久碳烤三明治」驚傳歇業！熟客錯愕喊不捨

基隆在地早餐名店「素志久碳烤三明治」驚傳停業！店家今（16）日無預警在官方臉書粉絲專頁公告，因「人事狀況」停止營業，若後續重新營業，將再另行通知。消息曝光後，不少熟客感到錯愕與不捨，這家飄香70年、傳承四代的老店是否就此告別，也成為在地人關注的焦點。

申敏兒與玄彬出席釜山國際影展 OMEGA星座與超霸腕表氣質相伴

南韓演員申敏兒與玄彬近日相繼出席了釜山國際影展，兩人分別配戴了星座系列與超霸系列腕表，以俐落造型成為紅毯焦點，更為影展注入了精緻的高級時尚氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。