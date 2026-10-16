迎2027！饗A Joy跨年訂位這天開搶 饗饗、旭集加開倒數場次

迎接2027年到來，饗賓集團旗下多個餐飲品牌陸續推出耶誕、跨年限定餐飲活動，從能近距離欣賞台北101煙火的高空百匯，到結合頂級食材與節慶料理的鐵板燒、牛排套餐，為歲末聚餐增添選擇。其中，「饗 A Joy」、「INPARADISE 饗饗」微風信義店、「旭集 和食集錦」台北信義店及「URBAN PARADISE」台北信義店將加開跨年餐期，讓民眾一邊享用美食，一邊迎接新年。跨年訂位將分階段開放，10月17日起優先提供金卡會員預約，10月31日起開放一般訂位；「饗食天堂」台北信義店及高雄夢時代店則將於11月23日起開放跨年晚餐訂位。

饗 A Joy跨年最高每人5,880元 360度環景欣賞101煙火

位於台北101大樓86樓的頂級百匯「饗 A Joy」，向來以高空景觀與精緻料理吸引饕客。跨年夜除了能從高空視角欣賞台北101煙火，現場也安排Live Band演出，讓美食與音樂伴隨倒數時刻。今年節慶餐桌上，去年耶誕夜獲得好評的「爐烤桂花池上古早雞」也將再度登場，透過桂花醃漬與反覆刷上桂花澄清奶油的烘烤手法，讓花香融入雞肉，呈現外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩的節慶風味。

另一道限定料理「威靈頓鮭魚佐雪菜乳酪醬」，則以台灣雪裡紅取代傳統菠菜，搭配日本十勝起司與山葵，佐以奶油白酒醬及羽衣甘藍油，為經典法式料理增添台灣食材的風味特色。甜點也呼應節慶氣氛，推出「榛巧奶霜樹幹蛋糕」、「抹茶蒙布朗塔」及「聖誕童幻薑餅」。

「饗 A Joy」跨年晚餐分為兩個場次，第一場為18:00至21:30，每人4,880元；第二場為22:30至隔日凌晨1:00，每人5,880元，適合希望在煙火與高空景觀中迎接新年的民眾。

饗饗、旭集、URBAN PARADISE加開跨年場 每人2,690元起

同樣坐落於信義區、主打高空景觀的「INPARADISE 饗饗」，耶誕與跨年餐期將推出「帕達諾起司義大利麵」、「手工草莓巧克力」及「璀璨粉紅氣泡酒」，以節慶料理搭配城市夜景，營造跨年氛圍。

日式百匯「旭集 和食集錦」則以海鮮與甜點豐富節慶菜單，限定供應「燒烤帝王蟹腳」、「海膽干貝漢堡」及「草莓聖代」。主打都會風格的「URBAN PARADISE」則推出耶誕、跨年限定調酒，並加上「醬漬鮑魚佐泡菜松子醬」、「香料鮭魚佐蒔蘿優格」等異國風味料理，讓節慶餐桌呈現不同於傳統百匯的選擇。

跨年當晚，「饗饗」、「旭集」及「URBAN PARADISE」台北信義店均加開倒數場次，讓賓客有機會在信義區迎接101煙火。三家品牌跨年晚餐皆分為兩個時段，第一場為17:30至21:00，每人2,690元；第二場為22:30至隔日凌晨1:00，每人3,190元。

饗食天堂台北、高雄同步跨年 每人1,598元

鎖定大眾聚餐市場的人氣百匯「饗食天堂」，今年也推出跨年晚餐，台北信義店與高雄夢時代店同步加入。跨年餐期將加碼供應雪蟹腳、嫩煎干貝佐蘆筍醬及迎賓氣泡酒，讓消費者以豐盛海鮮料理迎接新年。

兩家分店的跨年晚餐均分為兩個場次，第一場為17:30至21:00，第二場為22:00至午夜12:30，每人均為1,598元，並將於11月23日起全面開放訂位。

朵頤牛排歲末雙人套餐延長供應 旨醞微風店首度加開跨年場

除百匯餐廳，饗賓集團旗下牛排品牌「朵頤牛排」也推出歲末限定活動。12月1日至2027年1月3日期間，點用「歲末盛宴雙人套餐」，除可享用美國PRIME等級牛排與自助百匯，還能品嚐季節限定主廚熱配菜「煙花女淡菜」。料理以淡菜搭配番茄酸香與微辛香料，呈現鮮甜、酸香交織的風味，為海陸套餐增添層次。相關訂位自11月1日起全面開放。

主打高空景觀與鐵板料理的「旨醞」，則推出耶誕、跨年限定晚餐，以當令海陸食材結合細膩火候，呈現節慶套餐。今年開幕的微風店更首度加開跨年倒數場，供餐時間為21:45至隔日凌晨00:45。套餐以日本活毛蟹揭開序幕，並搭配多款海味，以及日本A5和牛沙朗、菲力雙主菜，讓賓客在城市燈火映襯下享用歲末盛宴。

隨著跨年餐期陸續開放訂位，饗賓集團旗下品牌從高空煙火景觀、日式海鮮百匯，到牛排套餐與鐵板料理，提供不同預算與聚餐需求的選擇。由於跨年熱門餐期座位有限，計畫在餐廳迎接2027年的民眾，可依各品牌公告的開放日期提前預約。詳細餐期與訂位資訊可至饗賓集團官網查詢：https://www.feastogether.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高空精品鐵板料理「旨醞」今年新增位在信義區的微風店，是跨年景觀餐廳的新選擇。圖／饗賓集團提供

全台最高Buffet「饗 A Joy」耶誕跨年夜加碼呈獻多道節慶佳餚，頂級美食饗宴同時伴隨室內精彩的Live Band現場音樂演奏。圖／饗賓集團提供

「URBAN PARADISE」推出耶誕跨年晚餐限定調酒「緋紅拾光」、「蜜檸鎏金」。圖／饗賓集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康