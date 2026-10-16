辛拉麵不同通路份量有差？他比對麵體厚度驚呆 全聯小編實測揭曉

泡麵不同通路販售，份量也可能有差異？一名網友近日在Threads分享，發現全聯與全家販售的袋裝辛拉麵，麵體厚度似乎不同，原以為買一送一很划算，沒想到拆開比較後，才驚覺兩者大小有落差。貼文引發討論，全聯小編也親自拿出不同通路的商品過秤，公布實測結果。

原PO表示，原本以為買一送一賺到了，拿回家比對才發現，兩款辛拉麵的麵體厚度似乎有差，「難怪每次吃都覺得特別快就見底，是我太天真了」，意外掀起網友熱議。

對此，全聯小編在留言區回應，感謝網友細心觀察與分享，並表示第一時間就拿了兩邊通路的商品實際過秤。測量結果顯示，全聯販售的辛拉麵麵體約110克，另一家通路的麵體則約106克，兩者均符合商品標示及標準製程誤差規範。

貼文下方也有網友提醒，購買前應先查看包裝標示的重量，也有人分享，自己過去就曾注意到，超商與超市、量販店販售的商品，重量可能有所不同。

原PO則回覆，自己當時沒有特別注意包裝上的克數，泡麵吃完後包裝也丟掉了。他也進一步說明，當時買一送一是超商買的，份量確實感覺比較少一些。

不過，根據全聯小編公布的實測結果，兩款商品的麵體重量相差約4克，至於實際差異是否與視覺上的厚度有關，仍須以商品標示及實際規格進一步確認。消費者購買時，也可留意包裝上的重量資訊，作為比較不同通路商品的參考。