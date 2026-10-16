跨年 Buffet 訂位開跑！饗賓五大品牌搶客、最高檔5,880元看101煙火

饗賓集團搶攻2027年跨年餐飲商機，旗下饗 A Joy、饗饗、旭集、URBAN PARADISE及饗食天堂等品牌，推出跨年倒數限定餐期，主打近距離欣賞台北101煙火，並加碼節慶限定料理。其中，位於台北101大樓86樓的饗 A Joy，跨年夜每人最高5,880元，10月17日起開放金卡會員優先預訂，10月31日起全面開放一般訂位。

隨著年底耶誕、跨年聚餐旺季將至，饗賓集團今年擴大跨年餐飲布局，結合信義區高空景觀、台北101煙火及精品百匯餐飲，推出不同價位的跨年場次，從每人1,598元的饗食天堂，到最高5,880元的饗 A Joy，搶攻不同客層的節慶聚餐需求。

其中，位於台北101大樓86樓的饗 A Joy，主打置身101煙火中心的沉浸式跨年體驗，搭配360度環景煙火及現場樂團演奏。跨年夜推出兩場晚餐，第一場晚間6時至9時30分，每人4,880元；第二場晚間10時30分至凌晨1時，每人5,880元。

餐點方面，饗 A Joy推出爐烤桂花池上古早雞、威靈頓鮭魚佐雪菜乳酪醬，以及榛巧奶霜樹幹蛋糕、抹茶蒙布朗塔等耶誕跨年限定料理。

同樣位於信義區的INPARADISE饗饗微風信義店、旭集台北信義店及URBAN PARADISE台北信義店，也同步加開跨年倒數場，讓消費者在用餐之餘欣賞101煙火。三品牌跨年晚餐分為下午5時30分至晚間9時，以及晚間10時30分至凌晨1時兩梯次，每人分別為2,690元及3,190元。

各品牌也推出限定菜色，饗饗供應帕達諾起司義大利麵、手工草莓巧克力及粉紅氣泡酒；旭集加碼燒烤帝王蟹腳、海膽干貝漢堡；URBAN PARADISE則推出醬漬鮑魚佐泡菜松子醬、香料鮭魚佐蒔蘿優格及限定調酒。

至於饗食天堂台北信義店及高雄夢時代店，也推出跨年倒數晚餐，兩場次分別為下午5時30分至晚間9時，以及晚間10時至凌晨12時30分，每人均為1,598元，加碼供應雪蟹腳、嫩煎干貝佐蘆筍醬及迎賓氣泡酒，11月23日起全面開放訂位。

除百匯品牌外，饗賓旗下精品鐵板料理「旨醞」微風店，今年首度推出跨年倒數場，晚間9時45分至凌晨12時45分，餐點包括日本活毛蟹、日本A5和牛沙朗與菲力雙主菜。朵頤牛排則於12月1日至明年1月3日推出歲末盛宴雙人套餐，11月1日起開放訂位。

饗賓集團表示，歲末節慶為全年重要餐飲旺季，今年依各品牌定位及門市地點規劃不同跨年餐期，透過高空景觀、煙火及限定料理，擴大節慶聚餐商機。