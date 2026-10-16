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影／桃機美食嘉年華今起登場 女神南珉貞現身體驗機場美食

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場，活動自今天至18日，在第二航廈接機大廳北會面點舉行，集結超過20家餐飲及伴手禮品牌，並規畫免費餐點試吃，讓旅客一次體驗桃機人氣美食。記者季相儒／攝影
桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場，活動自今天至18日，在第二航廈接機大廳北會面點舉行，集結超過20家餐飲及伴手禮品牌，並規畫免費餐點試吃，讓旅客一次體驗桃機人氣美食。記者季相儒／攝影

桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會，邀請人氣啦啦隊女神南珉貞驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食，為活動揭開序幕。活動集結超過20家機場餐飲及伴手禮品牌，推出美食市集、免費試吃及舞台演出，現場打卡還可兌換限量紀念透卡，邀請旅客從桃園機場出發，體驗台灣美食魅力。

桃園機場公司代理董事長陳彥伯表示，桃園機場旅運量10月13日突破4000萬人次，較去年11月5日提前23天達標，全年旅運量可望挑戰5000萬人次新高。隨著國際旅客持續增加，桃園機場不只是航空交通樞紐，更是國際旅客認識台灣的第一站，希望透過台灣美食及在地品牌，讓旅客從味覺體驗認識台灣文化與人情味，展現台灣的軟實力，讓世界看見台灣。

陳彥伯指出，機場公司近年持續推動餐飲及商業服務升級，希望讓國際旅客一抵達台灣，就能品嚐台灣特色美食、認識在地品牌，進一步提升桃園機場的服務品質與吸引力，也讓旅客願意再次造訪台灣。

今年美食嘉年華以「美食同萌，舌尖上的世界漫遊」為主題，機場公司攜手人氣插畫家「小黃間」，以療癒系「美食萌獸」引領旅客探索機場美食。活動自今天至18日，在第二航廈接機大廳北會面點舉行，集結超過20家餐飲及伴手禮品牌，並規畫免費餐點試吃，讓旅客一次體驗桃機人氣美食。

活動期間完成現場打卡任務，即可兌換由小黃間設計的「桃園機場美食」紀念透卡，每日限量100張，送完為止。舞台活動也將輪番登場，16日以爵士演奏及經典歌曲打造復古氛圍；17日安排童話互動劇場；18日則有吉他彈唱、弦樂及K-POP舞蹈演出，讓不同年齡層旅客都能參與。

桃園機場公司表示，希望透過美食市集、試吃體驗及多元藝文演出，讓機場不只是旅客出入境的交通場域，也成為展現台灣文化與美食魅力的重要窗口，邀請民眾把握10月16日至18日活動期間，到桃園機場感受舌尖上的台灣。

桃園機場公司董事長陳彥伯表示希望透過台灣美食及在地品牌，讓旅客從味覺體驗認識台灣文化與人情味，展現台灣的軟實力，讓世界看見台灣。記者季相儒／攝影
桃園機場公司董事長陳彥伯表示希望透過台灣美食及在地品牌，讓旅客從味覺體驗認識台灣文化與人情味，展現台灣的軟實力，讓世界看見台灣。記者季相儒／攝影

啦啦隊女神南珉貞驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食，為活動揭開序幕。記者季相儒／攝影
啦啦隊女神南珉貞驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食，為活動揭開序幕。記者季相儒／攝影

啦啦隊女神南珉貞也在台上喝起珍珠奶茶。記者季相儒／攝影
啦啦隊女神南珉貞也在台上喝起珍珠奶茶。記者季相儒／攝影

桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會，邀請人氣啦啦隊女神南珉貞（右）驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食。記者季相儒／攝影
桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會，邀請人氣啦啦隊女神南珉貞（右）驚喜現身，不僅分享桃園機場私藏美食，也在現場親自體驗機場美食。記者季相儒／攝影

桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會。記者季相儒／攝影
桃園機場美食嘉年華今天起一連3天登場！桃園機場公司今天在第二航廈接機大廳舉辦「2026桃園國際機場美食嘉年華」記者會。記者季相儒／攝影

桃園機場公司董事長陳彥伯（左二）也去逛攤位試吃美食。記者季相儒／攝影
桃園機場公司董事長陳彥伯（左二）也去逛攤位試吃美食。記者季相儒／攝影

機場 南珉貞 桃機

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