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基隆500碗名店「素志久碳烤三明治」驚傳歇業！熟客錯愕喊不捨

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「素志久碳烤三明治」英文店名的「SendWish」，即Send Wish，為傳遞希望之意，讀音似英文的「三明治」。圖／摘自「素志久」FB
「素志久碳烤三明治」英文店名的「SendWish」，即Send Wish，為傳遞希望之意，讀音似英文的「三明治」。圖／摘自「素志久」FB

基隆在地早餐名店「素志久碳烤三明治」驚傳停業！店家今（16）日無預警在官方臉書粉絲專頁公告，因「人事狀況」停止營業，若後續重新營業，將再另行通知。消息曝光後，不少熟客感到錯愕與不捨，這家飄香70年、傳承四代的老店是否就此告別，也成為在地人關注的焦點。

店家在公告中表示，「素志久炭烤三明治因人事狀況停止營業（歇業），如果後面真的有要營業會再公告。」由於未事先預告最後營業日，也未進一步說明人事狀況，消息一出引發粉絲紛紛不捨留言，「前天去遇到休假，昨天再去有吃到，今天怎麼那麼突然～」、「沒有最後營業日嗎？」、「太傷心了」、「我吃了五十幾年了…」

「素志久」不只是一家老店的名字，也承載著家族傳承與情感記憶。店名背後有三層寓意，首先是與原先攤位名稱「數字九」同音；其次，「素志」在古文中有向來的願望之意，店家盼望這份初心能延續下去，讓店開得長久，也讓愛長久。第三層意義，則是取自第三代老闆與老闆娘名字中的各一字，紀念兩人深厚的感情。即使心愛的人遠行，愛仍會長存，也是店名寄託的情感。

「素志久碳烤三明治」英文店名的「SendWish」，即「Send Wish」，為傳遞希望之意，讀音似英文的「三明治」。從中文到英文，店家都將對經營的期盼與情感放進名字裡，讓一份日常早餐有了超越食物本身的意義。

除了在地老店的身分，「素志久碳烤三明治」也是美食評鑑「500碗」的常勝軍，曾於第一屆「500碗2023」獲得兩碗肯定，並在第三屆「500碗2025」再獲一碗。其中，2025年評審王瑞瑤便將一碗頒給店內招牌「碳烤三明治」。

王瑞瑤指出，談起基隆的碳烤三明治，往往能延伸出一整個家族的飲食記憶。她認為，雖然「素志久」是相對新成立的店家，卻承接了號稱70年的歷史與傳統。三明治裡的豬排、火腿與煎蛋都處理得有品質、有厚度，抹醬中也能吃出基隆在地花生的風味。

她也特別提到，自己喜歡店家選擇開在舊公寓一樓，並保留大部分空間供顧客排隊，展現對消費者的貼心。從食材與風味到店面空間的安排，「素志久」都留下了鮮明印象。

如今，這家有著四代傳承、累積無數熟客記憶的早餐店突然宣布停止營業，讓不少基隆人感到不捨。至於未來是否重新開門迎客，仍有待店家後續公告。

「素志久碳烤三明治」主打各式三明治與長型麵包。圖／摘自「素志久」FB
「素志久碳烤三明治」主打各式三明治與長型麵包。圖／摘自「素志久」FB

「素志久碳烤三明治」最招牌的「碳烤三明治」。圖／王瑞瑤提供
「素志久碳烤三明治」最招牌的「碳烤三明治」。圖／王瑞瑤提供

「素志久碳烤三明治」透過社群發出停業公告。圖／摘自「素志久」FB
「素志久碳烤三明治」透過社群發出停業公告。圖／摘自「素志久」FB

早餐 基隆 500碗

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