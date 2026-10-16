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申敏兒與玄彬出席釜山國際影展 OMEGA星座與超霸腕表氣質相伴
南韓演員申敏兒與玄彬近日相繼出席了釜山國際影展，兩人分別配戴了星座系列與超霸系列腕表，以俐落造型成為紅毯焦點，更為影展注入了精緻的高級時尚氛圍。
申敏兒近日演出劇集《再婚皇后》在串流平台Disney+播出，玄彬則同樣有著《韓國製造》（Made in Korea）第二季新作，因此玄彬也和同劇演員鄭雨盛、禹棹奐及導演一同出席了影展紅毯及戶外見面會；其中申敏兒選擇了28毫米星座系列腕表（型號131.25.28.60.60.001），表款是以精鋼與18K Moonshine™金打造，搭配鑲鑽表圈與PVD塗層Supernova綠色面盤，完美襯托知性氣質。該表款延續經典爪式護橋設計，六點鐘方向綴有星星圖案，後底蓋更壓印天文台徽章。
相較之下，玄彬則配戴全新超霸系列38毫米精鋼腕表，搭配霧面黑色漆面面盤，以沉穩風格展現男性氣度。這枚腕表延續超霸系列的經典設計，包含數字90上方圓點標誌、下沉式計時積分盤、凸起藍寶石水晶玻璃與測速儀外圈；兩位巨星皆透過表款的配戴從細節透露出品味，也象徵為巨星的從容氣場、再添奢華亮點。
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