同名101？超纖巧Calibre 101手鐲表 挑戰閃耀與物理雙重極限

高級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）發表全新Calibre 101 Chain手鐲表，將18K玫瑰金、白鑽與黑色HyCeram®陶瓷複合材質相互結合。品牌成立於1833年，至今已研發超過1400種機芯並獲430多項專利。新作承襲傳統珠寶意象，展現積家大工坊在微型機械與高級珠寶領域的技術實力。

表款核心搭載1929年問世的經典「101型」手動上鍊機芯，長14毫米、寬4.8毫米、厚3.4毫米，重量僅1公克，是全球最小的長方形手動機芯。第五代機芯共由98枚零件組成，需由特定工坊製表師歷時40小時手工組裝，每年產量僅數10枚，並以極小體積為外觀設計提供廣闊空間。

積家（Jaeger-LeCoultre）研發團隊顛覆傳統製表思維，先構思手鐲線條與寶石佈局，最後才安置機芯與表殼。18K玫瑰金手鐲經專屬模具鑄造後，由工藝師注入液態HyCeram®，再透過加壓加熱固化與拋光，呈現深邃光澤，同時手鐲兩側鏈節造型，則向1955年品牌的經典Chain腕錶致敬。

表款並鑲嵌158顆明亮式切割鑽石總重約2.73克拉，搭配黑色漆面面盤與鑲鑽表圈，具備33小時動力儲存。整體歷經逾300小時技術研發，展現微型工藝與當代珠寶美學的結合，並可洽全台積家（Jaeger-LeCoultre）專門店或授權經銷商詢問。

積家（Jaeger-LeCoultre）發表全新Calibre 101 Chain手鐲表，將18K玫瑰金、白鑽與黑色HyCeram®陶瓷複合材質相互結合。圖／Jaeger-LeCoultre提供