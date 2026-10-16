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逆勢進駐中山商圈！DIESEL新光三越台北南西店三館專櫃全新開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DIESEL D Logo金屬手鍊，3,280元。圖／DIESEL提供
DIESEL D Logo金屬手鍊，3,280元。圖／DIESEL提供

義大利時尚品牌DIESEL正式進駐台北中山商圈，於新光三越台北南西店三館開設全新專櫃。品牌由Renzo Rosso於1978年創立，隸屬於OTB時尚集團，以丹寧工藝與前衛風格為核心，產品涵蓋服飾、飾品及居家設計。新店開幕象徵品牌持續擴展台灣市場版圖，將工業美學注入台北最具年輕活力的時尚街區。

全新DIESEL新光三越台北南西店三館的店裝是以經典紅色與銀灰金屬為基調，開放式空間上方設置錯視百葉屋簷，將隨顧客步行視角變化呈現動態Logo，店內展示秋冬男女服飾、牛仔褲與配件系列，其中秀款D-OneE皮革肩背包更於南西店全台獨家開售，包款靈感源自磨舊皮帶穿過褲環的樣貌，結合柔軟皮革與金屬扣環，呈現歲月流逝的獨特懷舊。

而身為DIESEL核心的丹寧系列，本季則為設計團隊運用手工貓鬚水洗、彩色3D丹寧、雷射噴塗與做舊緹花等多元技術，打造豐富層次。服飾融合布章與美式復古鳳凰圖騰，推出包含鳳凰印花上衣、短版寬鬆丹寧夾克與小喇叭長褲等多款重點單品。除主線服飾，專櫃同步齊備皮件與飾品，並透過完整的產品線與全台獨家品項，為中山商圈帶來丹寧時尚新選擇。

DIESEL PLAY迷你包吊飾，5,680元。圖／DIESEL提供
DIESEL PLAY迷你包吊飾，5,680元。圖／DIESEL提供

DIESEL 作舊仿拼貼設計丹寧夾克，23,800元。圖／DIESEL提供
DIESEL 作舊仿拼貼設計丹寧夾克，23,800元。圖／DIESEL提供

DIESEL正式進駐台北中山商圈，開設了新光三越台北南西店三館的全新專櫃。圖／DIESEL提供
DIESEL正式進駐台北中山商圈，開設了新光三越台北南西店三館的全新專櫃。圖／DIESEL提供

DIESEL 1996 D-SIRE丹寧寬褲，9,380元。圖／DIESEL提供
DIESEL 1996 D-SIRE丹寧寬褲，9,380元。圖／DIESEL提供

紅底白色的DIESEL字樣，從1978年至今呈現不變的街頭桀驁不遜姿態。圖／DIESEL提供
紅底白色的DIESEL字樣，從1978年至今呈現不變的街頭桀驁不遜姿態。圖／DIESEL提供

DIESEL D-One皮革肩背包，26,800元。圖／DIESEL提供
DIESEL D-One皮革肩背包，26,800元。圖／DIESEL提供

新光三越 中山商圈 台北

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