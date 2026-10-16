聽新聞
0:00 / 0:00
逆勢進駐中山商圈！DIESEL新光三越台北南西店三館專櫃全新開幕
義大利時尚品牌DIESEL正式進駐台北中山商圈，於新光三越台北南西店三館開設全新專櫃。品牌由Renzo Rosso於1978年創立，隸屬於OTB時尚集團，以丹寧工藝與前衛風格為核心，產品涵蓋服飾、飾品及居家設計。新店開幕象徵品牌持續擴展台灣市場版圖，將工業美學注入台北最具年輕活力的時尚街區。
全新DIESEL新光三越台北南西店三館的店裝是以經典紅色與銀灰金屬為基調，開放式空間上方設置錯視百葉屋簷，將隨顧客步行視角變化呈現動態Logo，店內展示秋冬男女服飾、牛仔褲與配件系列，其中秀款D-OneE皮革肩背包更於南西店全台獨家開售，包款靈感源自磨舊皮帶穿過褲環的樣貌，結合柔軟皮革與金屬扣環，呈現歲月流逝的獨特懷舊。
而身為DIESEL核心的丹寧系列，本季則為設計團隊運用手工貓鬚水洗、彩色3D丹寧、雷射噴塗與做舊緹花等多元技術，打造豐富層次。服飾融合布章與美式復古鳳凰圖騰，推出包含鳳凰印花上衣、短版寬鬆丹寧夾克與小喇叭長褲等多款重點單品。除主線服飾，專櫃同步齊備皮件與飾品，並透過完整的產品線與全台獨家品項，為中山商圈帶來丹寧時尚新選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。