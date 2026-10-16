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萬家福 UNIDESIGN 品牌擴大 商品上架80款、非籠飼蛋熱銷破2,370萬元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）UNIDESIGN系列商品持續擴大萬家福、樂家康自有品牌布局，從食品、清潔用品到居家日用品，透過兼顧品質與價格的商品策略，帶動消費者購買熱度。自7月起，系列商品陸續恢復供應多款人氣品項，並持續擴充商品陣容，截至10月已推出80款商品。其中，非籠飼平飼新鮮蛋7至9月業績突破2,370萬元，居系列熱銷排行榜之冠；純水、冷凍水餃及衛生紙等民生商品也展現強勁銷售動能，反映消費者對高性價比日常用品的需求。

秉持「關於生活，你值得更好的」品牌理念，UNIDESIGN系列涵蓋食品、清潔用品、五金及日用品等品類，自7月起陸續推出商品，至10月累計上架80款。除持續引進新品，也重新供應過去深受消費者喜愛的15款人氣商品，包括純水、氣泡水、洗潔精、漂白水、洗衣精、抽取式衛生紙、廚房紙抹布、嬰兒潔膚濕紙巾、貓狗乾糧、沙琪瑪、冷凍水餃、非籠飼雞蛋、100%鮮乳原味優格、傳統韓式泡菜及蔥抓餅等，帶動系列商品買氣。

從7至9月銷售表現觀察，食品與清潔用品為主要熱銷品類。其中，日常飲食必需品雞蛋表現突出，UNIDESIGN非籠飼平飼新鮮蛋10入自7月上架後持續受到消費者青睞，期間業績突破2,370萬元，成為系列商品銷售冠軍。

民生飲用水同樣展現銷售實力，UNIDESIGN純水6000ml同期業績突破2,000萬元，排名第二；冷凍水餃系列業績突破1,800萬元，排名第三。衛生紙品項也表現亮眼，其中UNIDESIGN新柔感衛生紙業績突破1,600萬元，新柔感三層衛生紙則突破1,500萬元，顯示家庭日常消耗品在價格與品質兼顧下，具備穩定的市場需求。

除既有熱銷品項外，UNIDESIGN也持續透過新品與經典商品回歸，擴大消費者選擇。包括衛生紙、冷凍水餃、泡菜、冷凍包子、麵粉及醬油等品項，上市後陸續獲得市場回響。

展望後續商品布局，UNIDESIGN預計於10月底至11月初推出兩款優格商品，包括採用傳統發酵工藝、口感濃郁綿密的希臘式無糖優格，以及結合莓果與奇亞籽的莓果奇亞籽優格，鎖定重視口感與營養搭配的消費需求。

此外，品牌也規劃於12月前推出棉花棒，主打優質純棉與穩固紙軸設計，進一步擴充個人清潔及家庭日用品品類。

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