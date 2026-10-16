快訊

MLB／誰想得到？道奇3連霸草草夢碎 釀酒人橫掃復仇晉世界大賽拚隊史首冠

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

聽新聞
0:00 / 0:00

皮卡丘、謎擬Q萌力全開！Beats聯名寶可夢推出限定版Pill藍牙喇叭

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pokémon x Beats Pill特別版機身上的設計細節令粉絲充滿驚喜感。圖／Beats提供
Pokémon x Beats Pill特別版機身上的設計細節令粉絲充滿驚喜感。圖／Beats提供

訓練家們準備好收服最強節奏震撼了嗎？Beats與寶可夢公司（The Pokémon Company International）重磅聯名，推出限定版「Pokémon x Beats Pill」無線藍牙揚聲器，將皮卡丘與謎擬Q的雙重魅力融入經典產品設計，從外形到功能，為全球粉絲帶來全新視聽體驗。

這款特別版Beats Pill延續產品經典設計，並在外形上為粉絲帶來滿滿的寶可夢元素，網罩採用皮卡丘經典的「電光黃」搭配謎擬Q神秘的「灰階配色」，表面還加上象徵十萬伏特的閃電造型立體金屬裝飾，再搭配同色系有著精靈球裝飾的可拆卸掛繩與立體耳造型外盒，每個細節都充滿驚喜。

除了吸睛度破表的外型，其音效也承襲了第四代Beats Pill的強大功能，升級的強力釹磁石增加所能推動的空氣量，額外提供28%動力，呈現更精準出色的音效，除了震撼深沉動力低音喇叭，重新設計的高音喇叭也帶來清脆高音和豐富中音，具備20度向上傾角設計，能精準定向傳遞聲音。此外，Beats Pill還擁有IP67防塵防水等級、長達24小時的超強續航力，並支援USB-C反向充電與iOS/Android雙系統一鍵配對。無論走到哪都能帶著它隨時現寶。

「Pokémon x Beats Pill」售價149.99美元，於美國等市場Apple官網與官方指定通路限量開賣，各位寶可夢大師千萬別錯過！

此次聯名從包裝到產品本身都有滿滿的設計細節。圖／Beats提供
此次聯名從包裝到產品本身都有滿滿的設計細節。圖／Beats提供

可拆卸的掛繩上有著可愛的精靈球裝飾。圖／Beats提供
可拆卸的掛繩上有著可愛的精靈球裝飾。圖／Beats提供

「Pokémon x Beats Pill」售價149.99美元。圖／Beats提供
「Pokémon x Beats Pill」售價149.99美元。圖／Beats提供

此次聯名從包裝到產品本身都有滿滿的設計細節。圖／Beats提供
此次聯名從包裝到產品本身都有滿滿的設計細節。圖／Beats提供

偽裝成皮卡丘的謎擬Q，對皮卡丘有著又愛又恨的雙重情感。圖／Beats提供
偽裝成皮卡丘的謎擬Q，對皮卡丘有著又愛又恨的雙重情感。圖／Beats提供

藍牙 寶可夢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Apple HomePod mini 2登場！5色選擇、聲波光暈 還可組成環繞音響系統

UNIQLO x JW ANDERSON秋冬聯名10/16開賣 注目新品出列！

張凌赫強勢空降淘寶全球雙11！ 為各地境外用戶帶來6大煥新體驗

7-ELEVEN聯名雷神巧克力！「脆脆甜甜圈、可麗捲、霜淇淋」翻玩美味

相關新聞

皮卡丘、謎擬Q萌力全開！Beats聯名寶可夢推出限定版Pill藍牙喇叭

訓練家們準備好收服最強節奏震撼了嗎？Beats與寶可夢公司（The Pokémon Company International）重磅聯名，推出限定版「Pokémon x Beats Pill」無線藍牙揚聲器，將皮卡丘與謎擬Q的雙重魅力融入經典產品設計，從外形到功能，為全球粉絲帶來全新視聽體驗。

有行旅／有行相伴 踏上朝聖之路

許多人渴望踏上西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），卻常因體力疑慮或未知挑戰而躊躇不前。繼成功帶領意見領袖登頂富士山後，有行旅再次化身同行者，推出全新朝聖行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。