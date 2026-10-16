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皮卡丘、謎擬Q萌力全開！Beats聯名寶可夢推出限定版Pill藍牙喇叭
訓練家們準備好收服最強節奏震撼了嗎？Beats與寶可夢公司（The Pokémon Company International）重磅聯名，推出限定版「Pokémon x Beats Pill」無線藍牙揚聲器，將皮卡丘與謎擬Q的雙重魅力融入經典產品設計，從外形到功能，為全球粉絲帶來全新視聽體驗。
這款特別版Beats Pill延續產品經典設計，並在外形上為粉絲帶來滿滿的寶可夢元素，網罩採用皮卡丘經典的「電光黃」搭配謎擬Q神秘的「灰階配色」，表面還加上象徵十萬伏特的閃電造型立體金屬裝飾，再搭配同色系有著精靈球裝飾的可拆卸掛繩與立體耳造型外盒，每個細節都充滿驚喜。
除了吸睛度破表的外型，其音效也承襲了第四代Beats Pill的強大功能，升級的強力釹磁石增加所能推動的空氣量，額外提供28%動力，呈現更精準出色的音效，除了震撼深沉動力低音喇叭，重新設計的高音喇叭也帶來清脆高音和豐富中音，具備20度向上傾角設計，能精準定向傳遞聲音。此外，Beats Pill還擁有IP67防塵防水等級、長達24小時的超強續航力，並支援USB-C反向充電與iOS/Android雙系統一鍵配對。無論走到哪都能帶著它隨時現寶。
「Pokémon x Beats Pill」售價149.99美元，於美國等市場Apple官網與官方指定通路限量開賣，各位寶可夢大師千萬別錯過！
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