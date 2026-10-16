蛋包飯、漢堡排、咖啡都有！十大日系洋食連鎖餐廳揭曉

提到日系洋食，許多人會想到蛋包飯、漢堡排、咖哩等料理；但台灣常見的日系連鎖餐廳類型相當多元，也包含日式定食、喫茶與和洋融合料理。不同品牌依照自身定位發展特色菜色，也讓日本飲食文化在台灣形成多樣面貌。

和風洋食的形成，與明治時期日本社會接觸西洋飲食文化有關。明治政府積極推動西洋化，肉食也逐漸成為文明開化的一環，明治天皇更於1872年公開食用牛肉。此後，日本料理人並非完全照搬西餐，而是配合在地食材與飲食習慣調整做法，逐漸發展出蛋包飯、咖哩飯、漢堡排等具有日本特色的洋食料理。

隨著日本統治時期的飲食文化交流，西式料理與日式洋食也逐漸進入台灣。洋食、喫茶店與定食等飲食形式持續發展，成為今日台灣餐飲文化的一部分。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點相關品牌網路聲量，整理出本次十大熱門日系連鎖餐廳。以下就來看看排名第一的陶板屋，以及其他上榜品牌各自有哪些特色。

No.1 陶板屋 牛排･和風洋食

陶板屋牛排．和風洋食提供

陶板屋 牛排･和風洋食提供

作為全台最具知名度的和風洋食餐廳，王品集團旗下的「陶板屋 牛排･和風洋食」在本次榜單一舉拿下第1名！門市日式現代裝潢，空間優雅、寬敞且明亮，近年更展開大規模菜色改版，打破過往大眾對和風套餐的既定印象，從視覺到味蕾層次皆迎來全面升級。

主餐部分推出顛覆以往的巨大激量新作、吸睛度滿分的「25公分長串炙烤骰子牛」，以高溫炙烤鎖住鮮甜多汁的牛肉，打造出極具震撼力的擺盤；「激量黑胡椒法蘭克牛排」則以豪氣份量淋上香濃特調黑胡椒醬，滿足肉食族的追求；經典鎮店主餐「香蒜瓦片牛排」柴魚昆布高湯浸泡入味，搭佐香蒜片與玫瑰鹽，展現不敗的和洋排餐底蘊。

副餐同樣驚喜滿載，清爽鮮嫩的「花園沙拉佐炙烤雞腿」，搭配香濃胡麻醬，爽口開胃；或是可選擇創意十足的「跌倒的燻鮭馬鈴薯」，燻鮭的鹹香與綿密馬鈴薯交織出豐富口感。經典日式小點「章魚燒」外酥內軟；再來一碗香氣誘人的「蒲燒鰻魚飯」，鹹甜醇香、口口滿足。最後以綿密滑順的「日式焦糖布丁」收尾，為這場和風饗宴添上甜蜜句點。

即日起至2026年11月30日，至全台陶板屋門市內用消費兩客套餐，出示活動畫面即可贈「酥炸海鮮天婦羅」1份；活動平假日皆適用，每桌限兌換1份，詳細規則依官方公告為準。

陶板屋牛排．和風洋食提供

陶板屋 牛排･和風洋食提供

除了料理翻新，陶板屋能持續領先市場的關鍵，在於無法被複製的「細膩感動服務」，察覺顧客需求，落實貼心款待的精神。例如，主動提供畫圖紙與畫筆讓小朋友發揮創意，體貼照顧到爸媽需要放鬆的情緒，讓全家都能無壓力地享受愜意優雅的用餐時光。

網友推薦提到：「用餐完美，餐食驚艷不已」、「環境很寬敞，服務人員親切，細心」、「陶板屋的餐點與服務有一定的品質，這次招待國外親友，有很好的用餐經驗，店裡提供拍立得服務，為聚餐帶來美好的回憶」、「帶孩子來慶生，新菜色很讚」、「服務人員態度真的超級好～下次還會再來」。

No.2 薩莉亞 Saizeriya

來自日本的義大利料理連鎖餐廳，主打多元的義式料理選擇，因為餐點平價有水準，在台灣累積不少網路討論。品牌以日常用餐需求為主要定位，提供披薩、義大利麵、漢堡排、焗烤等餐點。





店內菜單從現烤薄皮披薩、香濃焗烤飯到經典義大利麵一應俱全，加上設有加價無限暢飲的飲料吧，讓顧客能無壓力享受豐盛的外食時光。網友提到：「Cp值高，一個人吃也很可以，生意很好」、「座位寬敞，上菜迅速，餐點品質佳」、「焗烤咖哩雞肉飯簡單美味」、「食物平價好吃，真心認為這種超值價位沒什麼好嫌的，每回吃薩莉亞都是開心又飽足的離開」。

No.3 客美多咖啡

網友提供、《網路溫度計DailyView》

網友提供、《網路溫度計DailyView》

客美多咖啡以日本名古屋喫茶店文化為特色，在台灣也延續「點飲料送早餐」的招牌模式。每日11點前點飲料，即可獲得早餐套餐，可選水煮蛋、雞蛋沙拉、紅豆泥等搭配，成為品牌常見的用餐特色。

除了咖啡與熱壓三明治，客美多也提供紅酒燉牛肉飯、拿波里義大利麵、明太子奶油義大利麵、炸雞塊等熱食餐點。店內配有插座的充電座位，可供上班族或學生等有需要的人使用。

Google網友評論提到：「簡單喝咖啡，吃簡餐的好地方」、「雞蛋沙拉很好吃，蛋黃很香」、「喜歡現場的氣氛，單人友善」。

No.4 YAYOI彌生軒

網友提供

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注重均衡飲食與食材本味，YAYOI彌生軒落實日式飲食文化「一湯三菜」的靈魂，選用台灣在地的優質米，堅持每道菜色現點現做，保留食材現煮的熱氣與鮮美，提供顧客均衡美味的定食餐點。

餐點包含香炒肉片蔬菜、南蠻炸雞、日式炸豬排與名古屋特選鰻櫃（鰻魚三吃）等選擇，提供不同口味的日式定食。網友提到：「從日本吃到台灣，一樣好吃！吃很飽」、「飯跟味噌湯很好吃，主菜也不錯」、「鰻魚飯三吃蠻貴，但是應該算是店家特色，吃起來真的每一個風味都不太一樣，我覺得蠻值得一試」。

No.5 樂雅樂餐廳

作為東元集團與日本Royal株式會社早年合資引進台灣的老字號日本家庭餐廳，樂雅樂交織著許多世代的聚會回憶。許多網友評論提及：「老品牌，熟悉的感覺，咖啡機咖啡無限暢飲」、「20年前同學會、跟家人吃飯的地方，都沒變好棒」、「台北市要找到輕鬆自在、沒時間壓力的餐廳不多了」。

品牌菜單融合日式元素與西式料理，包括煎牛排、手打漢堡排、和風炸豬排、香草雞腿排炸蝦、義式料理與兒童餐等，選擇多元，適合家庭與朋友聚餐。餐廳空間則以明亮、舒適的用餐環境為主要特色。

No.6 Woosa洋食パンケーキ屋莎洋食鬆餅屋

網友提供

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以鬆餅餐點為品牌特色，其中「雲の鬆餅」主打蓬鬆柔軟的口感，為店內代表性甜點之一。品牌使用日本神奈川小麥粉與發酵奶油等食材，實際品項與原料資訊則以品牌最新資料為準。





除了鬆餅，Woosa店內也推出漢堡排、咖哩飯、貝殼麵、義大利麵等鹹食。到訪過的顧客表示：「鬆餅口感很鬆軟細緻，不會有蛋腥味，就像雲朵給人的感覺」、「甜點、鹹點都有一定水準，用餐環境舒適」、「炸雞漢堡美味多汁，淋上起司瀑布，味道更是加乘」。

No.7 Skylark洋食.芳鄰

「Skylark洋食.芳鄰」在台灣成立於1996年，是源自日本雲雀餐飲集團的經典連鎖品牌。店內主打份量感充足且選擇多樣的洋食菜單，希望提供簡單樂活、自在用餐的環境，成為顧客能舒適享受美食的場所。

菜單包含經典海鮮咖哩炒飯、焗烤青醬野菇雲朵麵、蕃茄海鮮義大利麵、歐姆蛋包飯、舒肥櫻桃鴨腿排等，隨餐隨附的現烤熱騰騰麵包與抹醬可免費續加。網友指出：「麵包可以續，建議務必試試，真的好吃。餐點也好吃」、「物超所值的一餐，餐前麵包無限續就能讓你吃得飽飽飽，最愛酥皮濃湯，濃湯口味自選，當月壽星還贈送百元甜點」。

No.8 Joyfull TW 台灣珍有福

Joyfull TW台灣珍有福源自日本家庭餐廳品牌，主打平價、多元的餐點選擇，菜單涵蓋鐵板漢堡排、日式親子丼、炸豬排定食與西式排餐等品項，也提供咖哩、甜點與飲料等餐點。

Google網友提到：「採用線上點單，套餐貼心提供多種選項可更換，自助吧附白飯、味噌湯、爆米花，我覺得都是有水準的，當天真的有日本客人來用餐」、「如果你在找一間能讓一家大小都找到自己想吃什麼的餐廳，那Joyfull絕對是安全牌。菜單從漢堡排、壽喜燒、炸物、咖哩到甜點、飲料一應俱全，多元到有點像在翻一本日式洋食百科」。

No.9 星乃珈琲店

星乃珈琲店裝潢復古，讓人彷彿穿越至昭和時代的日式咖啡館。招牌菜色莫過於直火烘焙的咖啡、香噴噴的熱蛋糕與舒芙蕾，勃艮地牛肉舒芙蕾歐姆蛋焗飯、多蜜牛肉歐姆多利亞、焗烤牛肉咖哩飯、星乃義大利麵等也是熱門餐點，滑嫩綿密的蛋包覆著米飯，淋上醇厚的醬汁，吸引許多饕客慕名而來。

網友評論提到：「義大利麵上除了有淋上多蜜醬汁的牛肉漢堡排，還有目玉焼き（荷包蛋），真的是營養又豐富。再點上一杯漂浮冰咖啡，完全就是在日本喫茶店的感覺」、「現點現烤的舒芙蕾熱騰騰上桌，蓬鬆高聳的外型令人眼睛一亮，外層微酥、內部柔軟濕潤，入口如雲朵般輕盈」。

No.10 青春漢堡．Aoharu Burger

青春漢堡是由台中日式風味漢堡品牌「田楽（for Farm Burger）」所打造的姊妹品牌，用獨特的視角重新詮釋日式洋食文化。店內提供手工漢堡、和洋義大利麵、西式燴飯、開胃小食、青春檸檬飲等餐食。麵包製作選用日本小麥粉、丹麥發酵奶油與放牧土雞蛋等食材；甜點也格外用心，以熊本卡拉夏高級菓子用小麥粉、丹麥奶油乳酪等，手工創作出日風洋派的甜品。

網友評論：「漢堡排義大利麵味道很濃郁，漢堡排本身肉味很夠，還有加一點類似酸奶的醬料，有在吃牛排義大利麵的感覺，推推」、「焦糖布丁很扎實，不是一碰較碎的，甜苦在口中並行，很喜歡」、「店裡裝潢也很美！讓人能好好放鬆聚會」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月5日至2026年10月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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