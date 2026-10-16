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大塊牛腱、牛筋、臉頰肉！川生渝味「牛肉麵＋18年女兒紅」一麵三吃
天氣漸涼，又到喝雞湯、吃麵食的好時機。甫於10月初開幕的「川生渝味」，主打一麵三吃的「川生渝味經典牛肉麵」，同時能吃到牛腱、牛臉頰、牛筋等三種部位；其他還有蒜香雞油乾拌麵、干貝鮮雞湯、川生渝味先雞湯等多種雞湯與麵食，為民眾帶來全新的用餐選擇。
「川生渝味」店址鄰近台北晴光市場，屬於麵食餐廳的一級戰區。相較於其他麵食餐廳追求CP值，川生渝味更著重於餐點品質與風味。主打款「川生渝味經典牛肉麵」，靈魂湯底由四川郫縣豆瓣醬傳人每日深夜坐鎮操刀，使用郫縣豆瓣醬等30種辛香料、經慢火熬燉而成，搭配大塊的澳洲牛筋、牛臉頰與美國牛腱上桌，入口溫潤並帶有飽滿鹹香，肉質各有不同特色。除此之外，店家還自創特色吃法，可先品嚐原味湯頭後，再加入隨餐搭配的「18年女兒紅」入湯，更添湯頭圓潤與立體感；最後亦可滴入幾滴自製的香料醋，碰撞出更鮮明的俐落感，享受一麵三吃的變化樂趣，每份380元。
同樣獲得顧客青睞的「蒜香雞油乾拌麵」，上桌看似平淡無奇，但底層藏有由蒜頭、紅蔥頭、蒜苗共同製作的特製蒜油作為風味底蘊，並添加油泡蒜、蒜苗與蒜碎等佐料，攪拌之後帶來撲鼻蒜香，寬體捲麵扒附油潤醬汁之後，咀嚼口感樂趣十足，非常適合大蒜愛好者，每份180元。另款「川生渝味鮮雞湯」，選用仿土雞為主角，搭配干貝、黑棗、紅棗、枸杞與無花果等食材燉煮，並僅以鹽巴輕輕提味，風味單純又帶有天然甘甜，暖心暖味，每盅360元。
除此之外，川生渝味也提供「蔥燒月牙軟排麵」、「土豆蔥油乾拌麵」、「蟲草鮮雞湯」、「花膠鮮雞湯」等不同品項。小菜則設計有「嗆拌蓮花白」、「經典椒香干絲」、「春不老」、「白糖西紅柿」等選擇，每份60元起。
【川生渝味】
地址：台北市中山區農安街31-2號
電話： 02 2585 0585
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