聽新聞
0:00 / 0:00

大塊牛腱、牛筋、臉頰肉！川生渝味「牛肉麵＋18年女兒紅」一麵三吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小菜有「嗆拌蓮花白」、「經典椒香干絲」、「春不老」、「白糖西紅柿」等選擇。記者陳睿中／攝影
小菜有「嗆拌蓮花白」、「經典椒香干絲」、「春不老」、「白糖西紅柿」等選擇。記者陳睿中／攝影

天氣漸涼，又到喝雞湯、吃麵食的好時機。甫於10月初開幕的「川生渝味」，主打一麵三吃的「川生渝味經典牛肉麵」，同時能吃到牛腱、牛臉頰、牛筋等三種部位；其他還有蒜香雞油乾拌麵、干貝鮮雞湯、川生渝味先雞湯等多種雞湯與麵食，為民眾帶來全新的用餐選擇。

「川生渝味」店址鄰近台北晴光市場，屬於麵食餐廳的一級戰區。相較於其他麵食餐廳追求CP值，川生渝味更著重於餐點品質與風味。主打款「川生渝味經典牛肉麵」，靈魂湯底由四川郫縣豆瓣醬傳人每日深夜坐鎮操刀，使用郫縣豆瓣醬等30種辛香料、經慢火熬燉而成，搭配大塊的澳洲牛筋、牛臉頰與美國牛腱上桌，入口溫潤並帶有飽滿鹹香，肉質各有不同特色。除此之外，店家還自創特色吃法，可先品嚐原味湯頭後，再加入隨餐搭配的「18年女兒紅」入湯，更添湯頭圓潤與立體感；最後亦可滴入幾滴自製的香料醋，碰撞出更鮮明的俐落感，享受一麵三吃的變化樂趣，每份380元。

同樣獲得顧客青睞的「蒜香雞油乾拌麵」，上桌看似平淡無奇，但底層藏有由蒜頭、紅蔥頭、蒜苗共同製作的特製蒜油作為風味底蘊，並添加油泡蒜、蒜苗與蒜碎等佐料，攪拌之後帶來撲鼻蒜香，寬體捲麵扒附油潤醬汁之後，咀嚼口感樂趣十足，非常適合大蒜愛好者，每份180元。另款「川生渝味鮮雞湯」，選用仿土雞為主角，搭配干貝、黑棗、紅棗、枸杞與無花果等食材燉煮，並僅以鹽巴輕輕提味，風味單純又帶有天然甘甜，暖心暖味，每盅360元。

除此之外，川生渝味也提供「蔥燒月牙軟排麵」、「土豆蔥油乾拌麵」、「蟲草鮮雞湯」、「花膠鮮雞湯」等不同品項。小菜則設計有「嗆拌蓮花白」、「經典椒香干絲」、「春不老」、「白糖西紅柿」等選擇，每份60元起。

【川生渝味】

地址：台北市中山區農安街31-2號

電話： 02 2585 0585

蒜香雞油乾拌麵，每份180元。記者陳睿中／攝影
蒜香雞油乾拌麵，每份180元。記者陳睿中／攝影

攪拌後的「蒜香雞油乾拌麵」，香氣十足。記者陳睿中／攝影
攪拌後的「蒜香雞油乾拌麵」，香氣十足。記者陳睿中／攝影

川生渝味鮮雞湯，每份360元。記者陳睿中／攝影
川生渝味鮮雞湯，每份360元。記者陳睿中／攝影

川生渝味經典牛肉麵，每份380元。記者陳睿中／攝影
川生渝味經典牛肉麵，每份380元。記者陳睿中／攝影

牛肉麵 餐廳 女兒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

茹絲葵秋季限定套餐登場！經典牛排搭蒜香田螺 大直店融合藝術饗宴

7-ELEVEN聯名雷神巧克力！「脆脆甜甜圈、可麗捲、霜淇淋」翻玩美味

加了「整盒北海道海膽」！二本松「雲丹和牛宴」享7種海膽料理＋和牛

香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

相關新聞

大塊牛腱、牛筋、臉頰肉！川生渝味「牛肉麵＋18年女兒紅」一麵三吃

天氣漸涼，又到喝雞湯、吃麵食的好時機。甫於10月初開幕的「川生渝味」，主打一麵三吃的「川生渝味經典牛肉麵」，同時能吃到牛腱、牛臉頰、牛筋等三種部位；其他還有蒜香雞油乾拌麵、干貝鮮雞湯、川生渝味先雞湯等多種雞湯與麵食，為民眾帶來全新的用餐選擇。

維也納美泉宮樂團12月登台 限量包廂座位開賣

來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra（維也納美泉宮管弦樂團）將於十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。隨著演出受到熱烈關注，即日起限量釋出廿席包廂座位，邀請樂迷把握機會，親臨現場感受維也納的優雅與浪漫。

調查97%支持移工汰惡機制 勞動部：跨部會合作降低照顧中斷

「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」最新調查顯示有近九成不滿意，高達九成七同意建立外籍勞工汰惡機制。勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

體育主播徐展元 X 亞洲選球王周思齊｜Sony BRAVIA 9 II True RGB 如何把真實球場搬進客廳？

一場球真正讓人投入的，不只是球飛得有多快，而是球場燈光下的明暗、草皮與紅土的色澤、球衣與人物膚色，以及每個關鍵瞬間能不能像現場一樣真實地回到眼前。對一般球迷來說，這些細節決定了看球是否有臨場感；對擁有 30 年轉播資歷的體育主播徐展元與亞洲選球王周思齊而言，更是判斷一場比賽能不能讓人真正投入的重要關鍵。 「說球的人」體育主播徐展元 X「打球的人」亞洲選球王周思齊，從轉播與職業球員的雙重視角，重新檢視觀看賽事的顯示器應該具備什麼標準。 攝影／陳柏宏 一個說了半輩子的球，一個打了半輩子的球。當兩個人坐進同一間客廳，看著同一場比賽，他們在意的不是顯示器有多大，而是能不能把球場的光、色彩、速度與聲音，完整帶回眼前。 這一次，體育主播徐展元與退役後投入球員培育的亞洲選球王周思齊，一起體驗 Sony BRAVIA 9 II。從 True RGB 的極致控光與色彩、XR 動態處理，到 BRAVIA Theatre 家庭劇院系統，兩人從真實觀賽情境出發，看 Sony 如何把「如臨現場」從規格變成球迷真正感受得到的體驗。 看得清楚｜體育主播徐展元看比賽的情緒，亞洲選球王周思齊看球的細節 體育主播徐展元

買下一座山只為一瓶水：巴部農打造台灣首座OECM保育共生地水廠 從水源守護到生態共生，巴部農用一座山回答「什麼是真正的好水」

一瓶好水的價值，究竟來自包裝與價格，還是孕育它的土地？ 對巴部農天然鹼性礦泉水創辦人陳武剛而言，真正的好水，必須從源頭開始守護。多年前，為了守護新竹橫山珍貴的天然水源，他做出一個與一般飲用水企業不同的決定——買下一座山。 這不只成為巴部農品牌的起點，也讓水源地從單純的生產場所，逐步發展為兼具水源保護與生態保育的共生場域。如今，巴部農更成為台灣首座取得OECM保育共生地認證的水廠。 買下一座山，不是為了擁有，而是為了守護 巴部農水源位於新竹橫山火成岩地質環境，水體經過山林涵養與地下岩層長時間自然作用，形成天然鹼性及富含天然礦物元素、偏矽酸的水質特色，並具有約4,500年的水齡。 對陳武剛而言，一滴水經過數千年形成，就更值得被長期守護。 因此，他選擇從水源周邊的山林開始做起。買下山林後，巴部農持續投入水源涵養、植被維護與環境復育，降低人為開發對水源環境可能造成的影響。 「買下一座山，不是為了擁有，而是為了守護。」 這項看似無法立即產生回報的投入，背後其實是一個很簡單的信念：企業從土地取得資源，也應該為土地留下永續發展的空間。 從水源保護，走向保育共生 多年投入之後，巴部農水源地的角色也

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。