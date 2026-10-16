有行旅／有行相伴 踏上朝聖之路

天氣漸涼，又到喝雞湯、吃麵食的好時機。甫於10月初開幕的「川生渝味」，主打一麵三吃的「川生渝味經典牛肉麵」，同時能吃到牛腱、牛臉頰、牛筋等三種部位；其他還有蒜香雞油乾拌麵、干貝鮮雞湯、川生渝味先雞湯等多種雞湯與麵食，為民眾帶來全新的用餐選擇。

2026-10-16 01:06