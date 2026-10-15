這一鍋「萬聖節變裝」享「4人套餐5折」！必勝客「滿400送400」

迎接萬聖節聚餐話題，「這一鍋」自即日起至10月31日，推出期間限定「聊齋」系列活動。活動期間，消費者到店出示會員畫面，每桌可參加1次「聊齋鬼牌」抽取活動，依抽取結果獲得指定餐點招待。

另外每週四，4人以上到店用餐，全桌完成指定Dress Code／變裝，並完成打卡任務，即可享「4人套餐5折」優惠，每店限量25組。活動採電話預約制。同時為慶祝這一鍋榮獲台中鍋烤節金鍋獎第一名，並獲選經濟部商業發展署鍋物嘉年華「十大鍋物」，會員於活動期間出示「金鍋獎同享券」，再享「梅花豬1份」。

歡慶登台40週年，「必勝客」推出多項優惠方案。即日起至11月23日期間，會員於官網、APP單筆消費滿400元，即可獲得「400元商品券組」，可兌換巧克力QQ球、厚燒醬烤BBQ、大份薯金幣等餐點；滿800元，即可獲得「800元商品券組」，多增加烤雞大拼盤。

此外，必勝客也推出「必勝烤雞餐」優惠，除指定口味比薩外帶買大送大／外送買大送小，再送烤雞與飲料，每組666元。另外還有「外帶買大送大／外送買大送小再送可樂」等不同優惠方案。